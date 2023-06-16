Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо

24 апреля «Шахтер» официально объявил о приобретении у «ЛДУ Кито» 19-летнего эквадорского опорного полузащитника Дениля Кастильо, с которым был подписан 5-летний контракт, вступающий в силу с 1 июля.

Официально стороны трансфера предпочли не раскрывать сумму договоренности, однако она стала известна благодаря порталу Transfermarkt.

По данным этого источника, переход Кастильо обошелся «Шахтеру» в 800 тысяч евро. При том, что номинальная оценочная стоимость игрока на портале составляет 500 тысяч евро.

Дениль Кастильо является выпускником академии «ЛДУ Кито», однако за первую команду этого клуба провести ни одного поединка не успел, будучи проданным в Украину.