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  4. Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 18:33 |
2425
0

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо

Трансфер подтвердили в апреле, но информация о сумме сделки в открытые источники попала лишь сейчас

16 июня 2023, 18:33 |
2425
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Дениля Кастильо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениль Кастильо

24 апреля «Шахтер» официально объявил о приобретении у «ЛДУ Кито» 19-летнего эквадорского опорного полузащитника Дениля Кастильо, с которым был подписан 5-летний контракт, вступающий в силу с 1 июля.

Официально стороны трансфера предпочли не раскрывать сумму договоренности, однако она стала известна благодаря порталу Transfermarkt.

По данным этого источника, переход Кастильо обошелся «Шахтеру» в 800 тысяч евро. При том, что номинальная оценочная стоимость игрока на портале составляет 500 тысяч евро.

Дениль Кастильо является выпускником академии «ЛДУ Кито», однако за первую команду этого клуба провести ни одного поединка не успел, будучи проданным в Украину.

transfermarkt.de
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Дениль Кастильо ЛДУ Кито Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Transfermarkt
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