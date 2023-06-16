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Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 16:02 | Обновлено 16 июня 2023, 16:03
953
7

Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»

Денис Бугай заявил, что решение отправить его клиента в СИЗО будет обжаловано

16 июня 2023, 16:02 | Обновлено 16 июня 2023, 16:03
953
7
Адвокат Павелко: «Суд Львова не имел права рассматривать это дело»
УАФ. Андрей Павелко

Адвокат президента УАФ Андрея Павелко Денис Бугай заявил, что решение отправить его клиента в СИЗО на 60 суток будет обжаловано.

«Первое. Шевченковский суд Львова не имел права рассматривать это дело. Ведь изменение подследственности с Печерского суда города Киева на львовский выполнено искусственно. Прокурор, мотивируя неудовлетворительным проведением следствия, передал дело из Главного следственного управления Нацполиции в районный участок Львова. Такие действия являются незаконными, поскольку, в случае неэффективности, дело передают в другую следственную инстанцию, ГБР или НАБУ, или высшую. Город Львов никак не связан с производством. Место якобы совершенного преступления в Киеве, свидетели и подозреваемые проживают в столице. Цель такой передачи расследования - получить подсудность львовского суда, который готов вынести незаконное решение об изменении меры пресечения на арест.

Второе и ключевое. Судья Шевченковского суда не имела права рассматривать это дело. Дело подследственное НАБУ и должно рассматриваться в ВАКС. Деяния, которые якобы совершал Андрей Павелко, произошли в период, когда он был нардепом и председателем Бюджетного комитета. Соответственно, это исключительно подследственность НАБУ. Таким образом, судья вмешалась в компетенцию антикоррупционных органов.

Третье. Суть решения не выдерживает никакой критики. Одним из аргументов для изменения меры пресечения было то, что Андрей Павелко находился с подозреваемым в одном здании. А именно - в офисе Ассоциации футбола. Но это шестиэтажное здание, в котором работает около 200 человек. Следствие не зафиксировало какого-либо общения, только одновременное пребывание в Доме футбола. Отмечу, что предыдущая мера пресечения действовала 7 месяцев. Прокуроры ни разу не сообщали о ее нарушении. Печерский суд четыре раза продлевал ее.

Также следствие утверждает, что залог внесен с нарушением. Это не соответствует действительности. Средства уплачены более полугода назад надлежащим образом и в полном объеме. Это подтверждают соответствующие справки Государственной судебной администрации, эксперты и сами судьи в своих решениях. Следствие подняло этот вопрос только когда получило юрисдикцию нужного им львовского суда.

Андрей Павелко является членом исполкома УЕФА и осуществляет свою работу в этой европейской институции. Сторона защиты будет использовать международные инструменты уголовно-правовой защиты, в том числе в европейских юрисдикциях.

Дополнительно обращаем внимание СМИ, что оказывается давление на других должностных лиц Ассоциации. Дело об изменении меры пресечения для Генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого не рассматривалось судом. Поэтому просим отдельные СМИ не манипулировать информацией», – сказал Бугай.

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коррупция Андрей Павелко суд
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Комментарии 7
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olex.mykhailov
А Павелко не мав права стільки красти
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+5
Alexx
Это азовцев судят которые жизнь отдают за Украину в клетках на одной лавке .А эта лощеная сытая рожа будет сидеть кпк король да еще на выходные домой бегать ибо наворовал бабла чтобы купить всех и охранников в том числе 
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0
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AK.228
Та да… порушень вдосталь 
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0
Alexx
Вы думаете что воры типа павелко или богуслаевы сидят так как сидят наши патриоты зазищающие этих махроаых коррупционеров и воров ? У этого подонка горячий обед интернет душ и все услуги 
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