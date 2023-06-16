Чемпионат Европы16 июня 2023, 14:28 | Обновлено 16 июня 2023, 14:29
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ФОТО. Стало известно, в какой форме Украина сыграет с Северной Македонией
Команда Сергея Реброва выйдет на поле в синей форме
16 июня 2023, 14:28 | Обновлено 16 июня 2023, 14:29
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Сегодня, 16 июня сборная Украины проведет свой первый официальный матч под руководством нового главного тренера, Сергея Реброва. В матче отбора на Евро-2024 украинцы на выезде сыграют с Северной Македонией.
Сборная Украины выйдет на матч в Скопье в выездном, синем комплекте формы. Македонцы сыграют в своем домашнем, красном комплекте.
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