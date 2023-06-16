Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии

Стала известна заявка сборной Украины на матч квалификации Евро-2024 против национальной команды Северной Македонии.

В заявку Сергея Реброва на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин,

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сваток, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виталий Буяльский,

Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Поединок Северная Македония – Украина состоится сегодня, 16 июня. Начало в 21:45 по Киеву.