Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Не сказал бы, что мы начали очень плохо. Испания – хорошая команда, но, если не считать великолепного сейва Доннаруммы, они мало что создали. У нас был гол в офсайде с точностью до сантиметра.

Мы хотели сыграть в финале, но я не так негативно отношусь к игре. В матче с Испанией были моменты, когда приходилось страдать, когда нельзя сосредоточиться на красивом футболе, и они максимально использовали это.

Я не знаю, что произошло. Это правда, что Испания прижала нас к своей половине, и мы изо всех сил пытались контратаковать. В первом тайме нам удавалось это делать. Однако, после перерыва у нас было больше трудностей, и мы не создали столько моментов», - сказал Бонуччи.