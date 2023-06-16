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Лига наций
16 июня 2023, 11:14 | Обновлено 16 июня 2023, 11:30
232
1

Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»

Защитник cборной Италии – о поражении в полуфинале Лиги наций

16 июня 2023, 11:14 | Обновлено 16 июня 2023, 11:30
232
1
Леонардо БОНУЧЧИ: «Испанцы мало что создали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций.

«Не сказал бы, что мы начали очень плохо. Испания – хорошая команда, но, если не считать великолепного сейва Доннаруммы, они мало что создали. У нас был гол в офсайде с точностью до сантиметра.

Мы хотели сыграть в финале, но я не так негативно отношусь к игре. В матче с Испанией были моменты, когда приходилось страдать, когда нельзя сосредоточиться на красивом футболе, и они максимально использовали это.

Я не знаю, что произошло. Это правда, что Испания прижала нас к своей половине, и мы изо всех сил пытались контратаковать. В первом тайме нам удавалось это делать. Однако, после перерыва у нас было больше трудностей, и мы не создали столько моментов», - сказал Бонуччи.

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Леонардо Бонуччи Лига наций сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Испания - Италия
Источник Football-Italia
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a.fedorenko1953
Як завжди : ми грали добре, але незрозуміло чому програли.
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