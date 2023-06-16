37-летний Хесус Навас вписал свое имя в историю сборной Испании

Игрок обороны Хесус Навас стал самым возрастным футболистом в истории национальной сборной Испании.

15 июня 37-летний Хесус Навас принял участие в полуфинальном матче Лиги наций с командой Италии (2:1). Игрок появился на поле в возрасте 37 лет и 207 дней – это новый абсолютный рекорд для игроков сборной Испании.

Напомним, сборная Испании, переиграв команду Италии, вышла в финал Лиги наций, где сыграет со сборной Хорватии.