Испания16 июня 2023, 09:16 | Обновлено 16 июня 2023, 09:23
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37-летний Хесус Навас вписал свое имя в историю сборной Испании
Защитник-ветеран стал автором рекордного достижения
16 июня 2023, 09:16 | Обновлено 16 июня 2023, 09:23
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Игрок обороны Хесус Навас стал самым возрастным футболистом в истории национальной сборной Испании.
15 июня 37-летний Хесус Навас принял участие в полуфинальном матче Лиги наций с командой Италии (2:1). Игрок появился на поле в возрасте 37 лет и 207 дней – это новый абсолютный рекорд для игроков сборной Испании.
Напомним, сборная Испании, переиграв команду Италии, вышла в финал Лиги наций, где сыграет со сборной Хорватии.
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