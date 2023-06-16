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Испания
16 июня 2023, 09:16 | Обновлено 16 июня 2023, 09:23
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2

37-летний Хесус Навас вписал свое имя в историю сборной Испании

Защитник-ветеран стал автором рекордного достижения

16 июня 2023, 09:16 | Обновлено 16 июня 2023, 09:23
1002
2
37-летний Хесус Навас вписал свое имя в историю сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Навас

Игрок обороны Хесус Навас стал самым возрастным футболистом в истории национальной сборной Испании.

15 июня 37-летний Хесус Навас принял участие в полуфинальном матче Лиги наций с командой Италии (2:1). Игрок появился на поле в возрасте 37 лет и 207 дней – это новый абсолютный рекорд для игроков сборной Испании.

Напомним, сборная Испании, переиграв команду Италии, вышла в финал Лиги наций, где сыграет со сборной Хорватии.

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Источник Opta
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виталий жалыбин
рамоса позовите или он помладше?)
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Влад Тараненко
Іспанський Тимощук?)
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