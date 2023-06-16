Хесус НАВАС: «Горжусь командой, мы – в финале. Вложили в победу все силы»

Защитник сборной Испании Хесус Навас прокомментировал победу над командой Италии (2:1) в полуфинале Лиги наций:

«Очень доволен, горжусь командой, но больше всего рад за тренера – вот что я могу сказать сейчас, в тот момент, когда уже есть возможность сказать: мы – в финале.

Нам пришлось немало для этого потрудиться. Во втором тайме мы задавали темп в матче. Соперничество было равным и упорным, но мы лучше контролировали мяч, создавали голевые возможности и в нужный момент их использовали. Итог всего этого просто чудесный.

Настрой и отношение к каждой мелочи у нас тоже были потрясающими. Команда усердно отрабатывала на поле, каждый вложил в победу все силы. Но я очень рад за Хоселу, рад, что именно он забил победный мяч».