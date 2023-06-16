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Франция
16 июня 2023, 08:18 | Обновлено 16 июня 2023, 08:23
737
0

Дешам дал оценку ситуации с Мбаппе в ПСЖ

Французский тренер – о подопечном по сборной

16 июня 2023, 08:18 | Обновлено 16 июня 2023, 08:23
737
0
Дешам дал оценку ситуации с Мбаппе в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе (слева) и Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, в которой оказался нападающий Килиан Мбаппе в «ПСЖ».

«Килиан – это Килиан, он всегда в новостях. Нет раздражения в группе. Килиан – капитан, он часть коллектива, он проводит время со своими партнерами, нет никаких проблем. Даже когда нет новостей, ты всегда говоришь о нем, это нормально», – заявил Дешам.

Как известно, ранее стало известно, что Мбаппе уведомил клуб о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

В пятницу, 16 июня, сборная Франции встретится с командой Гибралтарв в отборе на Евро-2024.

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Дидье Дешам Килиан Мбаппе ПСЖ сборная Франции по футболу
Источник RMC Sport
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