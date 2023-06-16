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Лига наций
16 июня 2023, 07:36 | Обновлено 16 июня 2023, 08:31
2149
0

Снова он. Назван лучший игрок матча Лиги наций Испания – Италия

Признания удостоен Родри

16 июня 2023, 07:36 | Обновлено 16 июня 2023, 08:31
2149
0
Снова он. Назван лучший игрок матча Лиги наций Испания – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес, он же – Родри, признан Европейским футбольным союзом лучшим игроком полуфинального матча Лиги наций с командой Италии – 2:1.

26-летний игрок, который на клубном уровне защищает цвета «Манчестер Сити», отыграл всю встречу от начала до конца и выполнил 96% точных передач.

«Здорово работал в качестве связующего звена и помогал команде владеть мячом. Передачи были простыми, но крайне эффективными. Принял участие в голевой атаке», – сказано в релизе Экспертной комиссии, которая определяет лучшего игрока.

Напомним, сборная Испании, обыграв Италию, вышла в финал турнира, где 18 июня сыграет с командой Хорватии.

Для Родри признание лучшим игроком полуфинала Лиги наций стало вторым подобным отличие на последнюю неделю. В субботу, 10 июня, полузащитник был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором «Ман Сити» со счетом 1:0 переиграл «Интер» из Милана.

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Лига наций Испания - Италия Родри сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу лучший игрок
Источник УЕФА
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