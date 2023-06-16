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Пляжный футбол
16 июня 2023, 04:45 | Обновлено 16 июня 2023, 04:53
173
0

КЛИМЕНКО: «Перед Европейскими играми в команде есть определенный дисбаланс»

Наставник женской сборной по пляжному футболу рассказал о результатах сборах

16 июня 2023, 04:45 | Обновлено 16 июня 2023, 04:53
173
0
КЛИМЕНКО: «Перед Европейскими играми в команде есть определенный дисбаланс»
АПФУ. Юрий Клименко

Главный тренер женской сборной Украины по пляжному футболу Юрий Клименко рассказал о результатах сбора в Польше и Португалии и о дальнейших планах подготовки к ІІІ Европейским играм.

С 1 по 10 июня женская сборная Украины по пляжному футболу проводила учебно-тренировочный сбор в Гданьске и Назаре. Сине-желтые сыграли четыре товарищеских поединка – два с Польшей (3:0, 3:2) и два с Португалией (3:4, 3:3, пен 2:3). Итоги сбора подвел наставник украинской команды Юрий Клименко:

«Мы провели несколько хороших тренировок, на которых отработали много тактических моментов. Все выкладывались на сто процентов, так что к девушкам у нас претензий нет. Подготовились к двум спаррингам со сборной Польши, в которых, на мой взгляд, сыграли очень достойно.

Затем перелетели в Назаре, и на следующий день сразу же был запланирован контрольный поединок. Лучше, конечно, было бы, если бы у нас было пару дней для подготовки, но случилось как случилось. Чуть-чуть не хватило времени. Впрочем, мы просмотрели там еще двух игроков, которые присоединились к нам в Португалии – Бабенко и Дубицкую.

Относительно рисунка игры к девушкам никаких замечаний нет. Они четко выполняли все наставления и замыслы, которые мы нарабатывали в Польше. Начало атак, розыгрыши стандартов – все хорошо. Мы выглядели даже лучше, чем португалки, доминировали и в нападении, и в защите, но пропустили необязательные мячи и не хватило реализации моментов. Впрочем, мы их создавали – и с игры, и со стандартов, так что на поле многое получалось. В принципе, сбор получился очень плодотворным.

Планы подготовки команды к ІІІ Европейским играм в Польше? Мы предоставили девушкам неделю отдыха, после чего 20 июня соберемся в Киеве и продолжим подготовку. Планируем 22 июня сыграть контрольный матч с ребятами из второй лиги чемпионата Украины. Самая большая проблема у нас – не можем работать вместе, всей командой. Некоторые девушки еще доигрывают чемпионаты за границей, и не у всех получается прибыть в нашу страну. Они присоединятся к нам непосредственно на Европейских играх в Кракове. Поэтому есть определенный дисбаланс с наигрыванием постоянных четверок. Но ничего – будем работать и поедем на турнир с хорошим настроением. 25 и 26 июня уже в Польше проведем короткие предматчевые тренировки и стартуем».

В групповом раунде Европейских игр в Польше женская сборная Украины по пляжному футболу выступит в группе В вместе с Испанией и Италией. В другой тройке будут играть Польша, Португалия и Чехия. Игры пройдут в период с 27 июня по 1 июля в Тарнуве. По регламенту соревнований женские сборные на групповом этапе сыграют в однокруговом турнире, по итогам которого по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфиналы. Неудачники же сразятся за 5–6 места.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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