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Пляжный футбол
07 июня 2023, 23:01 | Обновлено 07 июня 2023, 23:21
156
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии по пенальти

Второй спарринг в Назаре подопечные Юрия Клименко проиграли, но в борьбе

07 июня 2023, 23:01 | Обновлено 07 июня 2023, 23:21
156
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии по пенальти
fpf.pt

Сегодня, 7 июня, в Назаре женская сборная Украины по пляжному футболу провела второй товарищеский матч с командой Португалии.

Готовясь к ІІІ Европейским играм, подопечные Юрия Клименко вчера, 6 июня, в Назаре в контрольном матче в жесткой борьбе уступили сборной Португалии (3:4).

Сегодня, 7 июня, сине-желтые снова встретились со вчерашним соперником. Если в прошлой встрече украинки почти все время отыгрывались, на этот раз сразу захватили инициативу. Уже на 4-й минуте Юлия Дехтяр вывела команду вперед.

И хотя во втором периоде португалки сумели отыграться, Юлия Костюк снова восстановила преимущество гостей. Однако в третьей 12-минутке соперницы во второй раз сделали счет ничейным (2:2).

Матч перешел в трехминутный овертайм, в котором команды обменялись забитыми мячами, причем дубль оформила Юлия Дехтярь (3:3). К сожалению, в серии пенальти точнее оказались португалки (пен. 3:2).

Португальский НТЗ сборной Украины продлится до 9 июня, после чего почти вся команда вылетит домой. Четверо девушек – Анастасия Терех, Ирина Дубицкая, Мирослава Выпасняк и Олеся Малиновская – сыграют за свои клубы в Кубке чемпионов Европы там же, в Назаре.

Пляжный футбол. Женщины. Товарищеский матч

Назаре (Португалия), 7 июня

Португалия – Украина – 3:3 (пен – 3:2)

Голы: Феррейра, Роша, Флореш – Дехтяр (2), Костюк.

Украина: Терех, Тихонова, Выпасняк, Калягина, Дехтярь, Малиновская, Клипаченко, Костюк, Давыденко, Василюк, Кирильчук, Бабенко, Дубицкая.

По теме:
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женская сборная Украины по пляжному футболу товарищеские матчи Португалия - Украина женская сборная Португалии по пляжному футболу Юрий Клименко
Источник Украинская ассоциация футбола
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