Женская сборная Украины по пляжному футболу в спарринге уступила Португалии
Сине-желтые готовятся к III Европейским играм, которые пройдут в Польше
Сьогодні, 6 червня, в Назаре жіноча збірна України з пляжного футболу зіграла перший із двох запланованих товариських поєдинків із командою Португалії.
Готуючись до ІІІ Європейських ігор, підопічні Юрія Клименка продовжують навчально-тренувальний збір. Перша його частина пройшла у Гданську, де українська команда двічі здолала збірну Польщі (3:0, 3:2).
Друга частина збору вчора розпочалася в Назаре, й уже сьогодні синьо-жовті зустрілися зі збірною Португалії. Українки поступилися з рахунком 3:4. М'ячі у складі синьо-жовтої команди забивали Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк (дубль).
Завтра, 7 червня, жіноча збірна України проведе свій другий поєдинок із командою Португалії, початок – о 18:00 за київським часом.
Пляжний футбол. Жінки. Товариський матч
Назаре (Португалія), 6 червня
Португалія — Україна — 4:3
Голи: Круз (6), Кошта (12), Флореш (21), Маррейруш (27) — Кліпаченко (4), Костюк (29, 32).
Україна: Терех, Тихонова, Випасняк, Калягіна, Дехтяр, Малиновська, Кліпаченко, Костюк, Давиденко, Василюк, Кирильчук, Бабенко, Дубицька.
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