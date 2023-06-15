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  4. УАФ хочет видеть VAR на всех матчах УПЛ. Пока есть три фургона
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 15:29 |
488
1

УАФ хочет видеть VAR на всех матчах УПЛ. Пока есть три фургона

УАФ начинает обучение арбитров

15 июня 2023, 15:29 |
488
1
УАФ хочет видеть VAR на всех матчах УПЛ. Пока есть три фургона
УАФ

УАФ сообщила о том, что в будущем надеется использовать систему VAR на всех матчах УПЛ в каждом туре, однако это будет возможно после увеличения числа фургонов VAR.

Ассоциация сообщила о том, что с июня по сентябрь будет проходить обучение дополнительного числа арбитров, чтобы все рефери могли пользоваться системой VAR.

Сейчас УАФ имеет три фургона VAR. На старте нового сезона УПЛ матчи будут обслуживать два фургона, а еще один до сентября будет занят для обучения арбитров.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» приобретет для УАФ два фургона VAR, а «Полесье» – еще один. Информации о том, когда техника поступит УАФ, пока нет.

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чемпионат Украины по футболу УАФ VAR
Источник Украинская ассоциация футбола
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Springfield
А что там уметь?  Судя по тому, как в европейских чемпионатах выдают на экран полосочки, то главное уметь пользоваться ПК.  Или у нас всё таки "на глаз" смотрят тупо в  повторы?
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