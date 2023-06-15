Процесс пошел. Арсенал сделал первое предложение по Райсу
«Канониры» обратились в «Вест Хэм»
Лондонский «Арсенал» сделал первое предложение «Вест Хэму» относительно трансфера полузащитника Деклана Райса.
Сообщается, что неофициальная встреча между представителями клубов уже имела место. Теперь переговоры перешли в официальную плоскость.
Ранее была информация, что «молотобойцы» готовы к уходу Райса, понимая, что не в силах удержать игрока у себя.
Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года.
Райс, как известно, по итогам сезона-2022/2023 стал лучшим игроком розыгрыша Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» добился победы.
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