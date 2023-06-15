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Англия
15 июня 2023, 14:15 | Обновлено 15 июня 2023, 14:19
381
0

Процесс пошел. Арсенал сделал первое предложение по Райсу

«Канониры» обратились в «Вест Хэм»

15 июня 2023, 14:15 | Обновлено 15 июня 2023, 14:19
381
0
Процесс пошел. Арсенал сделал первое предложение по Райсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Лондонский «Арсенал» сделал первое предложение «Вест Хэму» относительно трансфера полузащитника Деклана Райса.

Сообщается, что неофициальная встреча между представителями клубов уже имела место. Теперь переговоры перешли в официальную плоскость.

Ранее была информация, что «молотобойцы» готовы к уходу Райса, понимая, что не в силах удержать игрока у себя.

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года.

Райс, как известно, по итогам сезона-2022/2023 стал лучшим игроком розыгрыша Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» добился победы.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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