Процесс пошел. Арсенал сделал первое предложение по Райсу

Лондонский «Арсенал» сделал первое предложение «Вест Хэму» относительно трансфера полузащитника Деклана Райса.

Сообщается, что неофициальная встреча между представителями клубов уже имела место. Теперь переговоры перешли в официальную плоскость.

Ранее была информация, что «молотобойцы» готовы к уходу Райса, понимая, что не в силах удержать игрока у себя.

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» действует до 2024 года.

Райс, как известно, по итогам сезона-2022/2023 стал лучшим игроком розыгрыша Лиги конференций, в котором «Вест Хэм» добился победы.