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  4. Арсеналу приготовиться. Вест Хэм подтвердил, что отпускает Райса
Англия
08 июня 2023, 16:31 |
496
0

Арсеналу приготовиться. Вест Хэм подтвердил, что отпускает Райса

Клуб не сможет удержать игрока

08 июня 2023, 16:31 |
496
0
Арсеналу приготовиться. Вест Хэм подтвердил, что отпускает Райса
Sky Sports. Деклан Райс

Глава «Вест Хэма» Дэвид Салливан после праздничной ночи по итогам завоевания трофея Лиги конференций подтвердил, что лидер команды Деклан Райс покинет состав этим летом.

Главным претендентом на центрального хавбека является «Арсенал».

«Думаю, это был последний матч Райса. Мы ранее пообещали, что отпустим его. Мы не хотим это делать, но мы пообещали. Ты не можешь удерживать игрока, который хочет уйти».

«Думаю, уже скоро будут официальные предложения, есть интерес 3-4 клубов», – сказал Салливан.

Райс в минувшем сезоне провел 50 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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