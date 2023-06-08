Лига конференций08 июня 2023, 20:58 |
562
0
УЕФА назвала лучшего игрока сезона в Лиге конференций
Награда досталась Деклану Райсу из «Вест Хэма»
08 июня 2023, 20:58 |
562
0
УЕФА официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в Лиге конференций был признан полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Вчера его команда в финале обыграла «Фиорентину» 2:1.
На счету 24-летнего англичанина 1 гол и 1 ассист в 11 матчах в Лиге конференций. Точность его передач – 92,6%.
Ранее сообщалось о том, что Райс близок к переходу в «Арсенал».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июня 2023, 22:06 21
Звездный аргентинский форвард продолжит карьеру в МЛС
Футбол | 08 июня 2023, 00:05 52
На замену рассматривается наставник луганской «Зари» Патрик ван Леувен
Футбол | 08.06.2023, 02:35
Футбол | 08.06.2023, 18:22
Футбол | 08.06.2023, 13:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.06.2023, 06:12 11
06.06.2023, 19:05 24
06.06.2023, 18:20 11
06.06.2023, 16:58 9
Футзал
06.06.2023, 17:46 15
07.06.2023, 22:23 8
07.06.2023, 12:19 53