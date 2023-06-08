УЕФА назвала лучшего игрока сезона в Лиге конференций

УЕФА официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в Лиге конференций был признан полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Вчера его команда в финале обыграла «Фиорентину» 2:1.

На счету 24-летнего англичанина 1 гол и 1 ассист в 11 матчах в Лиге конференций. Точность его передач – 92,6%.

Ранее сообщалось о том, что Райс близок к переходу в «Арсенал».