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  4. УЕФА назвала лучшего игрока сезона в Лиге конференций
Лига конференций
08 июня 2023, 20:58 |
562
0

УЕФА назвала лучшего игрока сезона в Лиге конференций

Награда досталась Деклану Райсу из «Вест Хэма»

08 июня 2023, 20:58 |
562
0
УЕФА назвала лучшего игрока сезона в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

УЕФА официально сообщила о том, что лучшим игроком сезона в Лиге конференций был признан полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс. Вчера его команда в финале обыграла «Фиорентину» 2:1.

На счету 24-летнего англичанина 1 гол и 1 ассист в 11 матчах в Лиге конференций. Точность его передач – 92,6%.

Ранее сообщалось о том, что Райс близок к переходу в «Арсенал».

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УЕФА Лига конференций Деклан Райс Вест Хэм
Источник УЕФА
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