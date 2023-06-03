Англия03 июня 2023, 09:50 | Обновлено 03 июня 2023, 09:55
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Арсенал согласовал личный контракт с лидером Вест Хэма
Деклан Райс готов переехать на север английской столицы
03 июня 2023, 09:50 | Обновлено 03 июня 2023, 09:55
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Полузащитник лондонского клуба «Вест Хэм» Деклан Райс стал ближе к переходу в «Арсенал».
Сообщается, что «канониры» и 24-летний уроженец Кингстона согласовали условия личного контракта.
Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» готов заплатить «Вест Хэму» за трансфер Райс примерно 115 млн евро.
В сезоне-2022/2023 Райс во всех турнирах провел за «Вест Хэм» 49 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
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