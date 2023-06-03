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Англия
03 июня 2023, 09:50 | Обновлено 03 июня 2023, 09:55
1145
1

Арсенал согласовал личный контракт с лидером Вест Хэма

Деклан Райс готов переехать на север английской столицы

03 июня 2023, 09:50 | Обновлено 03 июня 2023, 09:55
1145
1
Арсенал согласовал личный контракт с лидером Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского клуба «Вест Хэм» Деклан Райс стал ближе к переходу в «Арсенал».

Сообщается, что «канониры» и 24-летний уроженец Кингстона согласовали условия личного контракта.

Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» готов заплатить «Вест Хэму» за трансфер Райс примерно 115 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Райс во всех турнирах провел за «Вест Хэм» 49 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

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Деклан Райс Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы
Источник FootballTransfers
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vitaha33
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