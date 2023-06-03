Арсенал согласовал личный контракт с лидером Вест Хэма

Полузащитник лондонского клуба «Вест Хэм» Деклан Райс стал ближе к переходу в «Арсенал».

Сообщается, что «канониры» и 24-летний уроженец Кингстона согласовали условия личного контракта.

Ранее в английских СМИ появлялась информация о том, что «Арсенал» готов заплатить «Вест Хэму» за трансфер Райс примерно 115 млн евро.

В сезоне-2022/2023 Райс во всех турнирах провел за «Вест Хэм» 49 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.