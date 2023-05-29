Два в одном. Арсенал обновил один рекорд, а другой – повторил

В воскресенье, 28 мая, в матче 38-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле со счетом 5:0 обыграл «Вулверхэмптон».

В итоговой таблице АПЛ «канониры», цвета которых, как известно, защищает украинский защитник Александр Зинченко, заняли 2-е место, имея 84 очка. Они на 5 пунктов отстали от чемпиона Англии – клуба «Манчестер Сити».

Сезон в Английской Премьер-лиге «Арсенал» завершил с рекордным для клуба количеством забитых голов. Игроки команды 88 раз поразили ворота своих соперников. До этого лучшим результатом были 87 голов в кампании-2004/2005.

Кроме этого, «Арсенал» повторил клубный рекорд по победам в чемпионате Англии – 26. Ранее он завершал чемпионаты с таким же количеством побед в 2002-и и в 2004-м годах. Однако тогда, «канониры» брали чемпионский титул, чего в этом чемпионате не случилось.