НЕМЧАНИНОВ: «Я общался с пацанами – они шокированы тем, что Вирта убрали»

Бывший защитник «Вереса» Дмитрий Немчанинов прокомментировал решение руководства ровенского клуба распрощаться с Юрием Виртом, который за четыре сезона прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ.

«Независимо от того, кто сейчас тренер и в какой команде работает, нельзя за спиной вести переговоры с другим тренером. Если уж идет кулуарный разговор, об этом не должны все знать. Такое имеет место в футболе. Когда тренер за несколько туров до конца чемпионата получает такие сигналы, футболисты тоже интернет читают – это ненормально.

Я общался с пацанами – они в шоке! После матча зашли в раздевалку, они были не рады, что остались в УПЛ. Сплошное отчаяние от того, что ушел Вирт. Все подавлены. Нет той радости от результата. Самое главное, что пацаны топили за тренера, были за него до последнего. Значит, что-то не так в клубе. Я сейчас игрок другого клуба. Это лишь мое мнение со стороны, что происходит», - сказал Немчанинов.