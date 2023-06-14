Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»

Жена уже бывшего главного тренера ровенского «Вереса» Юрия Вирта Светлана жестко высказалась в сторону Дмитрия Поворознюка и его жены Юлии:

«Дело в том, что сначала для него (Дмитрия Поворознюка – ред.) был сериал, а потом захотелось большего. Но не рассчитал свои силы. Ну, бывает. Что ж, отступление.

Поскольку мои комментарии очень быстро цинкует его жена Юлия Поворознюк (читай, смешная, это тебе), так вот. Далее блогер полез куда его не приглашали. А самое главное – подумал, что умнее всех. И все – хеппи-энд.

Пока все, а дальше в интервью расскажу, как эта гнида сдала все руководство, потому что гнида.

Я тебя, к***а, Юлия Поворознюк, и твоего блогера так в**у, что запомнишь меня на всю жизнь. И не забудь по своей традиции сбросить тренеру скрин, как ты всегда это делала. Это не поможет вам. Кто должен узнать ваши сливы, тот узнает. Будь уверена.

Вот это треш. Чисто клоуны. Не успела написать, так уже хайпуют – чисто журнаш***и», – написала Светлана Вирт в Facebook.