Иван НАДЕИН: «Результаты Вирта неудовлетворительные. У нас есть кандидат»

Президент клуба «Верес» Иван Надеин высказал свою позицию по прощанию с главным тренером Юрием Виртом:

Так исторически сложилось, что объявление о назначении Юрия Вирта состоялось также 14 июня. Четыре года назад, в 2019 году. Такое совпадение. Четыре года спустя – мы прощаемся.

Результаты сезона, на мой взгляд, неудовлетворительны. Завтра по этому поводу выскажется еще наблюдательный совет. Мы не выполнили поставленные задачи. К сожалению, главный тренер, в первую очередь, несет ответственность за результат.

Какие бы эмоции сейчас нас не переполняли – это сложный процесс и сложные решения. Надо все же сделать паузу. Но мы точно не говорим прощай. Мы говорим – до свидания.

И болельщики поддерживали тренера, и игроки. Когда ты такой победой прощаешься с командой, оставляешь ее в УПЛ – большой бонус тренеру. Надеюсь, когда-нибудь, через некоторое время Юрий Вирт снова может возглавить Верес.

Сейчас есть кандидат на пост главного тренера. Пока не буду его называть. Он приедет, озвучит свою программу. Это будет трехлетний контракт. Есть четкие обязательства тренера, четкие обязательства клуба. Бесспорно, нам нужно усиливаться. Чтобы 29 июля мы на поле увидели ярко другой Верес».

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15 июня в 12:00 состоится заседание наблюдательного совета клуба «Верес». Члены наблюдательного совета оценят выступление команды в сезоне 2022/23, утвердят бюджет клуба на второе полугодие текущего года, определят даты возобновления тренировочного процесса команд клуба, а также рассмотрят вопрос о создании департамента детско-юношеского футбола.

Многочисленные инсайдеры сообщают, что новым главным тренером Вереса станет Сергей Лавриненко, экс-коуч «Ингульца».