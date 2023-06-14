Назван основной кандидат на пост главного тренера Вереса

48-летний украинский специалист Сергей Лавриненко может стать новым главным тренером «Вереса», клуба УПЛ.

Экс-тренер «Ингульца» является главным кандидатом на замену Юрию Вирту в ровенском клубе, информирует ТаТоТаке.

Пока контракт не подписан, стороны согласовывают детали. У Лавриненко была четкая позиция, что он не будет ничего подписывать, пока клуб не примет окончательного решения по Юрию Вирту.

Вирт помог «Вересу» остаться в УПЛ, выиграв противостояние с запорожским «Металлургом» (0:1 в гостях, 6:1 дома). После завершения ответного матча Вирт объявил, что покидает клуб из Ровно.