Назван основной кандидат на пост главного тренера Вереса
Экс-наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко может возглавить клуб из Ровно
48-летний украинский специалист Сергей Лавриненко может стать новым главным тренером «Вереса», клуба УПЛ.
Экс-тренер «Ингульца» является главным кандидатом на замену Юрию Вирту в ровенском клубе, информирует ТаТоТаке.
Пока контракт не подписан, стороны согласовывают детали. У Лавриненко была четкая позиция, что он не будет ничего подписывать, пока клуб не примет окончательного решения по Юрию Вирту.
Вирт помог «Вересу» остаться в УПЛ, выиграв противостояние с запорожским «Металлургом» (0:1 в гостях, 6:1 дома). После завершения ответного матча Вирт объявил, что покидает клуб из Ровно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Некоторые из представленных команд на удивление не добиваются серьезных спортивных успехов…
Клуб подтвердил уход тренера
его Ингулец мягко говоря не впечатлял. Лучше всего они играли после отставки Лавриненко когда Бартулович тренировал.
Кривенцов без работы.