Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван основной кандидат на пост главного тренера Вереса
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 20:37 | Обновлено 14 июня 2023, 20:47
3949
9

Назван основной кандидат на пост главного тренера Вереса

Экс-наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко может возглавить клуб из Ровно

14 июня 2023, 20:37 | Обновлено 14 июня 2023, 20:47
3949
9
Назван основной кандидат на пост главного тренера Вереса
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

48-летний украинский специалист Сергей Лавриненко может стать новым главным тренером «Вереса», клуба УПЛ.

Экс-тренер «Ингульца» является главным кандидатом на замену Юрию Вирту в ровенском клубе, информирует ТаТоТаке.

Пока контракт не подписан, стороны согласовывают детали. У Лавриненко была четкая позиция, что он не будет ничего подписывать, пока клуб не примет окончательного решения по Юрию Вирту.

Вирт помог «Вересу» остаться в УПЛ, выиграв противостояние с запорожским «Металлургом» (0:1 в гостях, 6:1 дома). После завершения ответного матча Вирт объявил, что покидает клуб из Ровно.

По теме:
В тренерском штабе Подолья будет пополнение
Стало известно, когда Верес назначит нового главного тренера
Жена Вирта: «Верес? Чистый цирк с самого начала»
Юрий Вирт Верес Ровно Сергей Лавриненко отставка назначение тренера ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
Футбол | 14 июня 2023, 15:50 8
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира

Некоторые из представленных команд на удивление не добиваются серьезных спортивных успехов…

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Футбол | 14 июня 2023, 15:48 15
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес

Клуб подтвердил уход тренера

ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
Футбол | 14.06.2023, 20:25
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Футбол | 14.06.2023, 21:01
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Футбол | 14.06.2023, 16:57
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Черкассы – впервые в УПЛ. ЛНЗ победил Ингулец
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
за какие заслуги?
его Ингулец мягко говоря не впечатлял. Лучше всего они играли после отставки Лавриненко когда Бартулович тренировал.
Ответить
+2
Springfield
А может Микитин из Металлурга Зп.?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
M K
а чим їм Вірт не тренер?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Ковалець,супертренер ,смішно взагалі його за тренера рахувати
Ответить
0
Gargantua
был неплохой тренер Климовский, после Олимпика потерялся.
Кривенцов без работы.
Ответить
0
avk2307
А Вирт в Шахтер
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
13.06.2023, 07:37 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности