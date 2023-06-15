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Англия
15 июня 2023, 00:25 | Обновлено 15 июня 2023, 00:40
1249
2

Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большим яйцами»

Украинец коротко рассказал о периоде в «уфе»

15 июня 2023, 00:25 | Обновлено 15 июня 2023, 00:40
1249
2
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большим яйцами»
Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Как отметил сам Морган в своем Twitter, причина интервью – благотворительный матч Game4Ukraine (5 августа 18:00 по Киеву), во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.

Зинченко коротко рассказал о периоде в «уфе», а также заявил, что не понимает, почему россияне молчат, и привел в пример Игоря Денисова:

– У меня был опыт в россии. Некоторым людям в Украине это не нравится и, если честно, мне тоже. Я могу сказать спасибо «уфе» только за то, что они взяли меня в команду без всяких просмотров. Тогда у меня была сложная ситуация с «Шахтером». После «уфы» я подписал контракт с «Манчестер Сити». За это я могу сказать спасибо, но за остальное... За реакцию после начала войны... Ни реакции от клуба, ни реакции от любого клуба из россии, никакой реакции от футболистов. Я никогда не видел их высказывания и не понимаю почему.

У меня была переписка с очень известным спортсменом на тот момент в россии. Он не футболист. Я не буду говорить его имени, но он очень известный. Я подписан на его Instagram и он спросил у меня, почему я делаю это (осуждаю россиян – ред.). Я ему ответил: «Послушай, уже прошло 3 месяца спустя вторжения, но ты ничего не сказал. У тебя миллионы подписчиков, ты даже не опубликовал хотя бы одну картинку про эти ужасные вещи».

Я никогда не пойму этого. Если это случилось бы с Украиной и Украина напала бы на кого-то, то я клянусь, что я был бы первым, кто просил остановить это и никогда бы не вернулся обратно.

– Они бояться за свою жизнь? Ведь путин может убить тех, кто не поддерживает его.

– Я дам другой пример. Был футболист, бывший футболист, он играл за «локомотив», «динамо» москва, был капитаном сборной россии по футболу. Его имя – Игорь Денисов. Он дал одно интервью. Он сказал: «Если бы я до сих пор играл, после 24 февраля я бы завершил карьеру». И что, с ним что-то случилось? Я не слышал. Он разве в тюрьме? Вот это пример. Парень с большими яйцами. Сказал перед 140 миллионами человек. И вот это нормальная реакция от нормального человека. Но, к сожалению, там мало таких.

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Игорь Денисов Александр Зинченко Пирс Морган российско-украинская война Уфа
Источник YouTube
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Дивує, коли в футболістів беруть інтерв'ю на різні теми крім суто футбольного ремесла як гравця.
Більшість футболістів мають
 - освіту на рівні звичайних трієчників середньої школи
- зростання та виховання в однотипному середовищі (життєвий досвід та навички обмежені та вузькі).
У 95% футболістів можна спостерігати коктейлі тупості + понтів + примітивності + наївності + жадібності + нарцисизму.
Такі як персонажі Зінченко можуть бути цікавими для журналістів виключно про їх професійний досвід та зростання як гравця в ПСВ, МанСіті, Арсеналі. 
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+3
AndiM
Так війна в нього почалась в 2022 році? Що, так як і лабадє, це Порошенко вінават, бо погано пояснив що війна , і що кацапи анексували Крим і захопили донлуган?
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0
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