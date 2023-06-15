Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большим яйцами»

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Как отметил сам Морган в своем Twitter, причина интервью – благотворительный матч Game4Ukraine (5 августа 18:00 по Киеву), во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.

Зинченко коротко рассказал о периоде в «уфе», а также заявил, что не понимает, почему россияне молчат, и привел в пример Игоря Денисова:

– У меня был опыт в россии. Некоторым людям в Украине это не нравится и, если честно, мне тоже. Я могу сказать спасибо «уфе» только за то, что они взяли меня в команду без всяких просмотров. Тогда у меня была сложная ситуация с «Шахтером». После «уфы» я подписал контракт с «Манчестер Сити». За это я могу сказать спасибо, но за остальное... За реакцию после начала войны... Ни реакции от клуба, ни реакции от любого клуба из россии, никакой реакции от футболистов. Я никогда не видел их высказывания и не понимаю почему.

У меня была переписка с очень известным спортсменом на тот момент в россии. Он не футболист. Я не буду говорить его имени, но он очень известный. Я подписан на его Instagram и он спросил у меня, почему я делаю это (осуждаю россиян – ред.). Я ему ответил: «Послушай, уже прошло 3 месяца спустя вторжения, но ты ничего не сказал. У тебя миллионы подписчиков, ты даже не опубликовал хотя бы одну картинку про эти ужасные вещи».

Я никогда не пойму этого. Если это случилось бы с Украиной и Украина напала бы на кого-то, то я клянусь, что я был бы первым, кто просил остановить это и никогда бы не вернулся обратно.

– Они бояться за свою жизнь? Ведь путин может убить тех, кто не поддерживает его.

– Я дам другой пример. Был футболист, бывший футболист, он играл за «локомотив», «динамо» москва, был капитаном сборной россии по футболу. Его имя – Игорь Денисов. Он дал одно интервью. Он сказал: «Если бы я до сих пор играл, после 24 февраля я бы завершил карьеру». И что, с ним что-то случилось? Я не слышал. Он разве в тюрьме? Вот это пример. Парень с большими яйцами. Сказал перед 140 миллионами человек. И вот это нормальная реакция от нормального человека. Но, к сожалению, там мало таких.