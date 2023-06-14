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Англия
14 июня 2023, 23:50 | Обновлено 15 июня 2023, 00:41
848
3

ЗИНЧЕНКО: «Эта война началась в 2014 году. Я не понимал тогда, что не так»

Украинский футболист пообщался с журналистом Пирсом Морганом о войне в Украине

14 июня 2023, 23:50 | Обновлено 15 июня 2023, 00:41
848
3
ЗИНЧЕНКО: «Эта война началась в 2014 году. Я не понимал тогда, что не так»
Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану.

Как отметил сам Морган в своем Twitter, причина интервью – благотворительный матч Game4Ukraine (5 августа 18:00 по Киеву), во время которого будут собраны средства для восстановления Украины.

Зинченко рассказал, как для него началась война, которую развязала россия на территории Украины:

– Было нелегко привыкнуть к этому всему. Нелегко находится за границей, далеко от Украины.

Я помню, когда это все началось, что я просто потерял голову. Я не понимал куда я еду, где я. Я был как буд-то в космосе. Я не мог поверить, что это случилось. Но есть только два варианта: или ты продолжаешь находится в космосе, или делать все что можешь: помогать своей стране, помог украинцам, представлять свою страну в лучшем своем виде...

Это был разговор среди нас, среди украинских футболистов, которые играют за границей и представляют сборную Украины. Я понимал, что я буду намного полезнее находясь здесь, чем быть там. Но я хочу быть в Украине.

– Когда вы узнали, что россия вторглась в Украину?

– Это была глубокая ночь. Моя жена неожиданно проснулась и сказала: «Началось». Я ответил: «Что началось?». Она плакала. Затем она показала мне видео и фото, как это все началось.

Знаете, некоторые люди думают что это конфликт между странами. Но это война. Это война, которая началась в 2014 году, когда мне было где-то 17 лет. Тогда я не мог понять, что пошло не так. Они забрали Крым и Донбасс. Никто не понимал что происходит. Это ужасно. Я до сих пор не понимаю, почему, зачем?

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Александр Зинченко Пирс Морган российско-украинская война
Источник YouTube
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Roma513
Багато питань!
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+1
bolelschik
Непонятливый
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0
Roma513
І як було в уфі грати, згадуй Пірсу
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0
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