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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 21:11 | Обновлено 14 июня 2023, 21:24
1761
3

Стало известно, когда Верес назначит нового главного тренера

Сергей Лавриненко – главный претендент на пост наставника команды из Ровно

14 июня 2023, 21:11 | Обновлено 14 июня 2023, 21:24
1761
3
Стало известно, когда Верес назначит нового главного тренера
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

После феерической победы в ответном матче за право следующего сезона играть в УПЛ над «Металлургом» (6:1), главный тренер «Вереса» Юрий Вирт решил покинуть ровенскую команду.

Как стало известно Sport ua, вакантной должность главного тренера «Вереса» будет недолго. Уже завтра, 15 июня, будет назван новый наставник.

Главным и единственным претендентом остался Сергей Лавриненко, в осенней части прошлого сезона возглавлявший «Ингулец», который сегодня потерял «прописку» в элите.

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Сергей Лавриненко Верес Ровно Юрий Вирт назначение тренера
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitason
Радий за Лавріненка,не по людські його Поворознюк звільнив і призначив недотренера Ковальця! Ч мо Ковалець ,як можна його взагалі за тренера сприймать
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Vitason
Тормоз,поміняв Лавріненка Поворознюк на тормоза Ковальця!
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0
Vitason
Ковалець,знайшли тренера!!
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0
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