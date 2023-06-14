Стало известно, когда Верес назначит нового главного тренера
Сергей Лавриненко – главный претендент на пост наставника команды из Ровно
После феерической победы в ответном матче за право следующего сезона играть в УПЛ над «Металлургом» (6:1), главный тренер «Вереса» Юрий Вирт решил покинуть ровенскую команду.
Как стало известно Sport ua, вакантной должность главного тренера «Вереса» будет недолго. Уже завтра, 15 июня, будет назван новый наставник.
Главным и единственным претендентом остался Сергей Лавриненко, в осенней части прошлого сезона возглавлявший «Ингулец», который сегодня потерял «прописку» в элите.
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