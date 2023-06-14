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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 17:24 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
1133
0

Определились все участники следующего сезона УПЛ

В следующем сезоне в высшем дивизионе будет команда-новичок

14 июня 2023, 17:24 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
1133
0
Определились все участники следующего сезона УПЛ
ФК ЛНЗ

14 июня состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2023/24, по результатам которых стали известны два последних участника УПЛ – «Верес» и «ЛНЗ».

Все участники УПЛ сезона 2023/24

  • «Шахтер»
  • «Днепр-1»
  • «Заря»
  • «Динамо»
  • «Ворскла»
  • «Александрия»
  • «Кривбасс»
  • «Колос»
  • «Черноморец»
  • «Минай»
  • «Рух Львов»
  • «Металлист 1925»
  • «Полесье»
  • «Оболонь»
  • «Верес»
  • «ЛНЗ»

Еще раньше «Полесье» и «Оболонь» повысились в классе, как две лучшие команды Первой лиги. По итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели «Львов» и «Металлист».

Отметим, что «ЛНЗ» – первая команда из Черкасс, которая сыграет в высшем дивизионе украинского футбола.

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Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Днепр-1 Заря Луганск Динамо Киев Ворскла Полтава Александрия Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Черноморец Одесса Минай Рух Львов Металлист 1925 Полесье Житомир Оболонь Киев Верес Ровно ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
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