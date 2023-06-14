Украина. Премьер лига14 июня 2023, 17:24 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
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Определились все участники следующего сезона УПЛ
В следующем сезоне в высшем дивизионе будет команда-новичок
14 июня 2023, 17:24 | Обновлено 14 июня 2023, 17:35
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14 июня состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2023/24, по результатам которых стали известны два последних участника УПЛ – «Верес» и «ЛНЗ».
Все участники УПЛ сезона 2023/24
- «Шахтер»
- «Днепр-1»
- «Заря»
- «Динамо»
- «Ворскла»
- «Александрия»
- «Кривбасс»
- «Колос»
- «Черноморец»
- «Минай»
- «Рух Львов»
- «Металлист 1925»
- «Полесье»
- «Оболонь»
- «Верес»
- «ЛНЗ»
Еще раньше «Полесье» и «Оболонь» повысились в классе, как две лучшие команды Первой лиги. По итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели «Львов» и «Металлист».
Отметим, что «ЛНЗ» – первая команда из Черкасс, которая сыграет в высшем дивизионе украинского футбола.
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