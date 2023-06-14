Определились все участники следующего сезона УПЛ

14 июня состоялись ответные матчи плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2023/24, по результатам которых стали известны два последних участника УПЛ – «Верес» и «ЛНЗ».

Все участники УПЛ сезона 2023/24

«Шахтер»

«Днепр-1»

«Заря»

«Динамо»

«Ворскла»

«Александрия»

«Кривбасс»

«Колос»

«Черноморец»

«Минай»

«Рух Львов»

«Металлист 1925»

«Полесье»

«Оболонь»

«Верес»

«ЛНЗ»

Еще раньше «Полесье» и «Оболонь» повысились в классе, как две лучшие команды Первой лиги. По итогам регулярного сезона из элитного дивизиона вылетели «Львов» и «Металлист».

Отметим, что «ЛНЗ» – первая команда из Черкасс, которая сыграет в высшем дивизионе украинского футбола.