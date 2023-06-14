Тренер Муховой: «У Каролины на РГ была такая же болезнь, что и у Рыбакиной»

Эмил Мишке, тренер Каролины Муховой, рассказал, что чешская теннисистка выступала на Ролан Гаррос на фоне болезни.

«Даже не знаю, от кого она получила адреналин в середине второго сета в финале, но это было невероятно. Особенно учитывая все, через что она прошла на этом турнире. Болезнь, невероятно тяжелый матч в полуфинале... И все же она не справилась с лучшим игроком в мире. От этого еще больше жаль, что ничего не вышло. Если бы проиграла без шансов, что ж, но все было так близко. К сожалению, Каролине не хватило сил в конце.

У Муховой была такая же болезнь, что и у Рыбакиной, которая снялась с турнира. Но Каролина боролась и дошла до финала, где показала такой великолепный теннис. Невероятно.

Она сыграла два матча, когда ее легкие горели как сумасшедшие. Мы посоветовались с врачом, и он сказал, что она может играть, но ей будет тяжело. О таких вещах не говорят во время турнира, но мы о них знаем», – сказал тренер.