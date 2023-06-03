Рыбакина снялась с Ролан Гаррос

23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая является четвертой ракеткой мира, перед встречей третьего круга Открытого чемпионата Франции с Сарой Соррибес-Тормо снялась с турнира.

По признанию самой Рыбакиной, накануне ночью у нее был жар. Продолжился он и с утра.

«Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – заявила Рыбакина.