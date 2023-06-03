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WTA
03 июня 2023, 13:22 | Обновлено 03 июня 2023, 13:29
1537
6

Рыбакина снялась с Ролан Гаррос

Одна из фавориток досрочно прекратила борьбу

03 июня 2023, 13:22 | Обновлено 03 июня 2023, 13:29
1537
6
Рыбакина снялась с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая является четвертой ракеткой мира, перед встречей третьего круга Открытого чемпионата Франции с Сарой Соррибес-Тормо снялась с турнира.

По признанию самой Рыбакиной, накануне ночью у нее был жар. Продолжился он и с утра.

«Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – заявила Рыбакина.

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Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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Комментарии 6
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introvert
Наслідки римських канікул? Враховуючи, що жодна не те що з фіналісток, а навіть півфіналісток італійського тисячника не дісталася другого тижня РГ, прокляття Риму стає все дієвішим.
Шкода лише, що й Калініну зачепило.
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+6
Elis
Правильно. Краще знятись, ніж відповідати українській журналістці на питання після матчу. Раджу бульбі та іншим кацапкам зробити те саме. 
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+5
Fdail
Рибакіна не виблискувала по якості гри на цьому РГ, тому, можливо,  з психологічної точки зору для Іги було краще обіграти її, але це теж непогано)) Залишилась вразлива квіточка Аріна, але з нею на повільному грунті ( якщо вони зустрінуться в фіналі) Свьонтек вміє грати .
Але не хочу нічого прогнозувати , просто вболіваю зв Лесю та Еліну)Уявіть, який би був чудовий фінал РГ 2023 : Цуренко - Світоліна :D)))))
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+2
Stanislav Matusevych
День почався із хорошої новини. Прокляття Риму продовжує працювати.
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+1
Умник
Бьянка может взять Гарос
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-2
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