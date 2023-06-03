WTA03 июня 2023, 13:22 | Обновлено 03 июня 2023, 13:29
1537
6
Рыбакина снялась с Ролан Гаррос
Одна из фавориток досрочно прекратила борьбу
03 июня 2023, 13:22 | Обновлено 03 июня 2023, 13:29
1537
6
23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая является четвертой ракеткой мира, перед встречей третьего круга Открытого чемпионата Франции с Сарой Соррибес-Тормо снялась с турнира.
По признанию самой Рыбакиной, накануне ночью у нее был жар. Продолжился он и с утра.
«Играть в таком состоянии очень тяжело. Я далека от идеального состояния», – заявила Рыбакина.
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Шкода лише, що й Калініну зачепило.
Але не хочу нічого прогнозувати , просто вболіваю зв Лесю та Еліну)Уявіть, який би був чудовий фінал РГ 2023 : Цуренко - Світоліна :D)))))