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Украина. Первая лига
14 июня 2023, 11:33 | Обновлено 14 июня 2023, 11:42
751
0

Братья Когуты покинули Карпаты

Игроками интересуется «Левый берег»

14 июня 2023, 11:33 | Обновлено 14 июня 2023, 11:42
751
0
Братья Когуты покинули Карпаты
Ye.ua. Николай Когут

Полузащитники Иван и Николай Когуты покинули «Карпаты». Оба футболиста могут перейти в «Левый берег». Киевский клуб проявляет активный интерес к братьям.

Николай Когут в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «Карпаты», отличившись двумя голевыми передачами. На счету Ивана — один гол и один ассист в 21-м поединке за львовян.

«Карпаты» заняли пятое место в Первой лиге. Львовский клуб в новом сезоне будет тренировать Мирон Маркевич.

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Николай Когут Иван Когут Левый берег Карпаты Львов
Источник Sportarena
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