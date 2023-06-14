Братья Когуты покинули Карпаты

Полузащитники Иван и Николай Когуты покинули «Карпаты». Оба футболиста могут перейти в «Левый берег». Киевский клуб проявляет активный интерес к братьям.

Николай Когут в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «Карпаты», отличившись двумя голевыми передачами. На счету Ивана — один гол и один ассист в 21-м поединке за львовян.

«Карпаты» заняли пятое место в Первой лиге. Львовский клуб в новом сезоне будет тренировать Мирон Маркевич.