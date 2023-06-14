Украина. Первая лига14 июня 2023, 11:33 | Обновлено 14 июня 2023, 11:42
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Братья Когуты покинули Карпаты
Игроками интересуется «Левый берег»
14 июня 2023, 11:33 | Обновлено 14 июня 2023, 11:42
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Полузащитники Иван и Николай Когуты покинули «Карпаты». Оба футболиста могут перейти в «Левый берег». Киевский клуб проявляет активный интерес к братьям.
Николай Когут в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «Карпаты», отличившись двумя голевыми передачами. На счету Ивана — один гол и один ассист в 21-м поединке за львовян.
«Карпаты» заняли пятое место в Первой лиге. Львовский клуб в новом сезоне будет тренировать Мирон Маркевич.
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