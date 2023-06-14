Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии

Матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии будет судить швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом.

Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр – Алессандро Дудич.

Игра Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени.