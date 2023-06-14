Чемпионат Европы14 июня 2023, 10:27 | Обновлено 14 июня 2023, 10:29
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Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии
Поединок отбора на Евро-2024 рассудят швейцарцы
14 июня 2023, 10:27 | Обновлено 14 июня 2023, 10:29
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Матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии будет судить швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом.
Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр – Алессандро Дудич.
Игра Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
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