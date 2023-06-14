Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии
Чемпионат Европы
14 июня 2023, 10:27 | Обновлено 14 июня 2023, 10:29
801
0

Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии

Поединок отбора на Евро-2024 рассудят швейцарцы

14 июня 2023, 10:27 | Обновлено 14 июня 2023, 10:29
801
0
Названы арбитры матча сборных Украины и Северной Македонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Фендрих

Матч квалификации чемпионата Европы-2024 между национальными командами Украины и Северной Македонии будет судить швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом.

Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр – Алессандро Дудич.

Игра Северная Македония – Украина состоится в пятницу, 16 июня, в Скопье. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Виктор СКРИПНИК: «3:3 – результат для футбольного гурмана»
ФОТО. Сборная сыграла в теннисбол. Ребров провел восстановительное занятие
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу сборная Украины по футболу Северная Македония - Украина
Источник УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси принизил значение для него Золотого мяча
Футбол | 14 июня 2023, 07:15 3
Месси принизил значение для него Золотого мяча
Месси принизил значение для него Золотого мяча

Аргентинец – о своем вероятном новом достижении

Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»
Футбол | 14 июня 2023, 05:31 0
Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»
Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»

Сборная Хорватии успешно выступает на крупных турнирах с Даличем

Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Бокс | 13.06.2023, 15:53
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Футбол | 13.06.2023, 12:03
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
Сборные Украины узнали соперников по олимпийской квалификации
13.06.2023, 02:05 2
Волейбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
12.06.2023, 09:38 4
Футбол
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
13.06.2023, 07:04 42
Футбол
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
13.06.2023, 18:13 20
Теннис
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности