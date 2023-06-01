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Чемпионат Европы
01 июня 2023, 16:45 |
499
0

Отбор Евро-2024. Северная Македония назвала заявку на матч с Украиной

Есть игроки из Италии, Германии и Испании

01 июня 2023, 16:45 |
499
0
Отбор Евро-2024. Северная Македония назвала заявку на матч с Украиной
ffm.mk

Сборная Северной Македонии назвала заявку на матчи отбора Евро-2024 против Украины и Англии. Матч против украинцев состоится 16 июня в Скопье.

Лидером соперником является хавбек Элиф Эльмас, ставший чемпионом Италии в составе «Наполи». Украина стартовала в отборе Евро с поражения от Англии, а Северная Македония выиграла у Мальты.

Вратари: Столе Димитриевски («Райо Вальекано», Испания), Дэни Илиев (ХИК, Финляндия), Дамиан Шишковский («Докса», Кипр), Игорь Алексовский («Работнички»).

Защитники: Висар Муслиу («Ингольштадт», Германия), Джеко Зайков («Университатя», Румыния), Дарко Велковски («Аль-Эттифак», Саудовская Аравия), Стефан Ристовски («Динамо» С, Хорватия), Эзджан Алиоски («Фенербахче», Турция), Никола Серафимов («Фехервар», Венгрия), Йован Манев («Адана Демирспор», Турция), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Владица Брдаревски («Шкупи»), Боян Димоски («Академия Пандева»).

Полузащитники: Энис Барди («Трабзонспор», Турция), Элиф Эльмас («Наполи», Италия), Ариан Адеми («Бэйцзин Гоань», Китай), Яни Атанасов («Краковия», Польша), Агон Элези («Вараждин», Хорватия), Давид Бабунски («Мезёкёвешд», Венгрия), Давор Здравковски («АЭЛ Лимассол», Кипр), Сефер Эмини («Сеннерйюске», Дания).

Нападающие: Александар Трайковский («Аль-Фейха», Саудовская Аравия), Милан Ристовски («Спартак» Тр, Чехия), Дориан Бабунски («Дебрецен», Венгрия), Вальон Этеми («Истанбулспор», Турция), Илия Несторовски («Удинезе», Италия), Любче Дориев («Шкендия»), Стефан Ашковский («Ламия», Греция).

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Северная Македония Северная Македония - Украина сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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