КОНТЕ: «Я не занимаюсь судорожным поиском работы»

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте поделился планами относительно своего вероятного возвращении к тренерской работе.

«Желание тренировать есть всегда – в ином случае я бы просто оставил это дело. Несмотря на это, я хочу отметить, что не занимаюсь судорожным поиском работы. Я рассмотрю предложение, если проект покажется мне по-настоящему захватывающим. Я готов работать как в Италии, так и за границей», – признался Конте.

53-летний Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма» в марте этого года. Лондонскую команду он возглавлял с 2021 года.

Ранее сообщалось, что Конте летом может возглавить «Милан».