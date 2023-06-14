КОНТЕ: «Я не занимаюсь судорожным поиском работы»
Итальянский специалист рассказал о планах
Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте поделился планами относительно своего вероятного возвращении к тренерской работе.
«Желание тренировать есть всегда – в ином случае я бы просто оставил это дело. Несмотря на это, я хочу отметить, что не занимаюсь судорожным поиском работы. Я рассмотрю предложение, если проект покажется мне по-настоящему захватывающим. Я готов работать как в Италии, так и за границей», – признался Конте.
53-летний Антонио Конте был уволен из «Тоттенхэма» в марте этого года. Лондонскую команду он возглавлял с 2021 года.
Ранее сообщалось, что Конте летом может возглавить «Милан».
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