Италия15 мая 2023, 19:48 |
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Милан хочет летом пригласить Конте
Стефано Пиоли может покинуть клуб
15 мая 2023, 19:48 |
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Неудачные результаты «Милана» в последнее время могут привести к прекращению сотрудничества с главным тренером команды Стефано Пиоли в конце текущего сезона.
По информации итальянских СМИ, владелец «Милана» Джерри Кардинале хотел вы бидеть новым главным тренером команды Антонио Конте. Он недавно был уволен из «Тоттенхэма».
Напомним, Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к чемпионству в Серии А.
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