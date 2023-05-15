Милан хочет летом пригласить Конте

Неудачные результаты «Милана» в последнее время могут привести к прекращению сотрудничества с главным тренером команды Стефано Пиоли в конце текущего сезона.

По информации итальянских СМИ, владелец «Милана» Джерри Кардинале хотел вы бидеть новым главным тренером команды Антонио Конте. Он недавно был уволен из «Тоттенхэма».

Напомним, Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к чемпионству в Серии А.