Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан хочет летом пригласить Конте
Италия
15 мая 2023, 19:48 |
500
0

Милан хочет летом пригласить Конте

Стефано Пиоли может покинуть клуб

15 мая 2023, 19:48 |
500
0
Милан хочет летом пригласить Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Неудачные результаты «Милана» в последнее время могут привести к прекращению сотрудничества с главным тренером команды Стефано Пиоли в конце текущего сезона.

По информации итальянских СМИ, владелец «Милана» Джерри Кардинале хотел вы бидеть новым главным тренером команды Антонио Конте. Он недавно был уволен из «Тоттенхэма».

Напомним, Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к чемпионству в Серии А.

По теме:
Стефано ПИОЛИ: «Милан способен перевернуть ситуацию»
Интер дома обыграл Сассуоло, Милан на выезде проиграл Специи
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Милану будет нереально отыграться»
Милан Антонио Конте Стефано Пиоли
Источник Sportitalia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зеленский о наступлении ВСУ: «Нужно еще время. Не очень много»
Война | 15 мая 2023, 16:45 24
Зеленский о наступлении ВСУ: «Нужно еще время. Не очень много»
Зеленский о наступлении ВСУ: «Нужно еще время. Не очень много»

Президент находился с визитом в Великобритании

Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Бокс | 15 мая 2023, 11:22 14
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»

Американец уверен в своей победе

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Футбол | 14.05.2023, 20:45
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
Футбол | 15.05.2023, 18:10
Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
Стали известны лучший игрок и тренер УПЛ в апреле
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Футбол | 15.05.2023, 13:31
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Сергей ПАЛКИН: «У нас нет денег. Ноль»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Калинина уверенно обыграла Кенин и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
13.05.2023, 16:42 12
Теннис
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
Ига СВЕНТЕК: «Цуренко поблагодарила за поддержку Украины. Я это ценю»
14.05.2023, 19:53 8
Теннис
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
14.05.2023, 14:15 2
Бокс
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
13.05.2023, 18:21 4
Футбол
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
14.05.2023, 18:54 14
Футбол
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
15.05.2023, 09:38 4
Бокс
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
13.05.2023, 18:54 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности