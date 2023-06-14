Луис де ла ФУЭНТЕ: «В полуфинале Лиги наций сыграют две футбольные державы»

Ранее Луис де ла Фуэнте работал со сборной Испании среди юношей до 19 лет, затем молодежной и олимпийской, а теперь вышел на новый уровень, сменив Луиса Энрике на посту тренера национальной команды после ее неудачи на чемпионате мира.

Боевым крещением для 61-летнего специалиста станет финальный турнир Лиги наций УЕФА. Первый матч под руководством де ла Фуэнте испанцы проведут в полуфинале против Италии. Наставник рассказал, чего болельщики могут ждать от новой сборной и какой он хочет ее видеть:

«Возможность сыграть против Италии на любой стадии, будь то полуфинал или финал, будоражит, потому что это шанс увидеть, как две футбольные державы с огромным энтузиазмом играют друг против друга. Италия наверняка захочет показать себя после провала, который не позволил ей попасть на чемпионат мира. Она будет полна желания реабилитироваться.

Точно так же и мы, с новым тренером и новой командой, хотим добиться чего-то значимого. Мы увидим две очень мотивированные и голодные до побед команды. Хочу, чтобы мои игроки продемонстрировали это. Уверен, итальянцы подойдут к игре точно так же. Все как у нас: мы тоже хотим победить.

Нам повезло, что у нас есть такая возможность, поэтому мы отнесемся к ней со всей ответственностью и профессионализмом. Понимаем, что у нас есть шанс добиться исторического результата. Такую возможность нельзя упускать. В футболе надо помнить все, но запоминают в основном победителей. Хотим выиграть этот титул, устроить праздник и запомниться чемпионами, но понятно, что нас ждут очень тяжелые матчи.

Понимаем, что нам предстоит сыграть с Италией, а есть еще Нидерланды и Хорватия, и с одной из этих команд мы можем встретиться в финале. Знаю, что это нелегкий путь, но мы хорошо подготовились и нацелены пройти его с уверенностью, верой в себя и решительностью.

Мне близки идеи и стиль сборной Испании, в системе которой я работал десять лет. Мы должны прогрессировать дальше и идти по пути, который делает нас сильнее. Вполне комфортно чувствую себя в рамках этих идей и лишь хочу добавить некоторые моменты, привнести свой штрих.

Например, мне нравится комбинационный футбол, нравится контролировать матч, играть в пас, то есть то, что и определяет испанский стиль. При этом мне по душе играть и глубоко и широко, и с забеганиями в свободные зоны. Я спокоен, так как хорошо знаю игроков. Большинство из них я уже тренировал и знаю, что они смогут воплотить новые идеи.

Хочу вести команду за собой, убедив игроков, что они способны на многое. Есть разные подходы к тому, как руководить коллективом, и мой опирается на интеллект, доводы, объяснение футболистам всего необходимого, чтобы те понимали, что у каждого решения есть основание. Что это не прихоть, и во всем кроется какой-то смысл.

С большинством игроков я работал на разнообразных юношеских уровнях, так что в их случае потребуется меньше времени, чтобы донести мои идеи. Я с ними уже сотрудничал, так что они знают, что от них будут требовать. В краткосрочной перспективе нам предстоят серьезные испытания, поэтому и я жду от них многого. Однако я спокоен, поскольку знаю, что они столь сильные футболисты, что смогут удивить нас всех своей игрой и добиться громких результатов».