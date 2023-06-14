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  4. ОЛЬМО: «Мне стыдно за этот удар в серии 11-метровых с Италией на Евро-2020»
Лига наций
14 июня 2023, 03:27 | Обновлено 14 июня 2023, 03:57
148
0

ОЛЬМО: «Мне стыдно за этот удар в серии 11-метровых с Италией на Евро-2020»

Атакующий полузащитник сборной Испании проделал непростой путь

14 июня 2023, 03:27 | Обновлено 14 июня 2023, 03:57
148
0
ОЛЬМО: «Мне стыдно за этот удар в серии 11-метровых с Италией на Евро-2020»
УЕФА. Дани Ольмо

Атакующий полузащитник сборной Испании Дани Ольмо проделал непростой путь. В юном возрасте он оставил родную Испанию и уехал в Хорватию, где пять лет играл за загребский Динамо, пока не перебрался в Германию и стал выступать за свой нынешний клуб - Лейпциг.

За сборную Испании Ольмо успел провести 30 матчей. Сейчас он играет за национальную команду под руководством Луиса де ла Фуэнте, при котором выступал на победном для испанцев молодежном Евро-2019 и в олимпийской сборной. Дани Ольмо перед полуфиналом Лиги наций УЕФА против Италии рассказал:

«Это было непросто. Другие команды делали задачу еще труднее; они точно так же изучали, составляли свою тактику против нашей сборной. Многое зависит от того, как мы сами справляемся с задачей на поле. Конечно, мы верим в свои силы, но пришлось нелегко. Все висело в воздухе до нашего последнего матча с Португалией, и все же мы заслужили путевку в финальную стадию.

Поражение от Италии по пенальти на Евро-2020? Мы заслуживали гораздо большего, учитывая то, как мы играли. Но Италия была одной из лучших команд на том турнире и в итоге выиграла его. Мы продолжаем учиться. Это поражение помогло нам лучше подготовиться к чемпионату мира. Мы покинули турнир с гордо поднятой головой, получили ценный опыт, ведь мы все еще очень молоды. Нужно двигаться дальше. Это ведь не конец.

Хочу ли я пробить пенальти в ворота Италии несмотря на сейв Джанлуиджи Доннаруммы в серии 11-метровых на Евро? Я уверен в своих силах и всегда хочу бить пенальти. В том полуфинале я плохо пробил – слишком высоко. Мне стыдно за этот удар, но я извлек из этого урок. Нужно продолжать пытаться, потому что неудачи – следствие отказа от попытки, а не сами попытки. Кажется, я прочитал это в какой-то книге, но так оно и есть.

Пять сезонов в загребском Динамо? Я пришел туда в возрасте 16 лет и ушел в 21. Я вырос там. Многое взял на заметку - от их мышления до амбиций. Голод до побед - это то, что я взял оттуда среди прочих вещей.

Я всегда хотел побеждать. Когда выходишь на профессиональный уровень, ты видишь соперничество между клубами, конкуренцию в сборной и в еврокубках. Страны бывшей Югославии всегда нацелены на победу. Не только в футболе, но и в других видах спорта, таких как гандбол, плавание, теннис. В данном случае мы говорим о Хорватии.

Тренер сборной Испании? Мне посчастливилось работать с ним в молодежке вместе с многими с другими игроками, которые сейчас здесь. Мы выиграли молодежный Евро-2019, потом поехали на Олимпиаду. И вот мы здесь, во взрослой команде. Нужно продолжать работу. Никто ничего не подарит нам просто так. Де ла Фуэнте не перестает напоминать об этом, хотя он хорошо нас знает. Он многого ждет от нас, как и все вокруг. Эти ожидания всегда будут дополнительным стимулом для команды.

Это прямой человек. Он всегда смотрит вперед и знает, чего хочет. Он хочет видеть атакующую игру. В голове у него всегда ясные идеи. Мы просто должны делать то, что он говорит. Мы выиграли молодежный чемпионат Европы, завоевали серебро Олимпиады. Теперь мы хотим добиваться успехов в главной команде страны».

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сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу пресс-конференция Лига наций Испания - Италия Дани Ольмо
Источник УЕФА
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