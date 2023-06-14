Златко ДАЛИЧ: «Лука Модрич тащит сборную. Это моя правая рука на поле»

Сборная Хорватии успешно выступает на крупных турнирах после прихода Златко Далича в 2017 году на пост главного тренера. Летом 2018-го его команда сыграла в финале чемпионата мира, а на ЧМ-2022 дошла до полуфинала.

14 июня Хорватия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций УЕФА. Перед матчем в Роттердаме Златко Далич рассказал о последних новостях в сборной:

«Мы плохо сыграли в первом туре и проиграли 0:3 [Австрии], что стало для нас неожиданностью. Нам было трудно, но после этого мы собрались и использовали эту неудачу как сильную мотивацию, чтобы выйти и победить чемпионов мира [Францию], а затем сыграть с ними вничью в Сплите. Мы также дважды обыграли великолепную сборную Дании и, в конце концов, заслуженно вышли в финальный турнир. Это большое достижение и настоящая история успеха как для команды, так и для меня как тренера.

Важнее всего был уровень игры, который мы показали в тех матчах. Я доволен им. Мы ввели в команду несколько молодых игроков, которые показали, что мы можем рассчитывать на них в будущем и что они могут стать опорой национальной сборной. И это также было здорово для игроков постарше.

В связи с этим я очень доволен, потому что в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА мы добились хороших результатов, а также увеличили глубину состава благодаря ряду футболистов, которые составят костяк команды на ближайшие десять лет. Что еще очень важно: мы соединили молодость и опыт и благодаря этому добились успеха.

Лука Модрич в определенной степени тащит эту команду. Он моя правая рука на поле. Мы очень зависим от игры Луки и его класса. Мы должны быть благодарны ему за то, что он продолжает играть и быть с нами. Пока Лука играет так, он оказывает огромную поддержку начинающим молодым игрокам. Помимо Луки, Иван Перишич, Марцело Брозович и Матео Ковачич здорово помогают молодым. Думаю, ребята помоложе очень рады возможности учиться у Луки.

Самое главное, что Лука, прежде всего, – хороший человек, а также настоящий профессионал с серьезным подходом к делу. Мне легко работать с Лукой. Он настоящий лидер, ответственный капитан, и на протяжении всего моего пребывания в сборной у нас были прекрасные отношения. Сейчас он переживает лучший период своей карьеры. Он - ключевой игрок сборной и своего клуба. Могу только молиться, чтобы он играл как можно дольше!

Лука - игрок, который заматерел, играя в футбол на высшем уровне более десяти лет. Он все видит и чувствует на поле и, самое главное, всегда находит правильное решение. Он превосходит других во всех отношениях: в тактике, технике и с точки зрения участка, который охватывает на поле. У него отменная техника. Лука всегда держит решение в голове и видит то, чего не видят другие игроки. Он участвует в голевых моментах и может играть более сложную роль, поэтому я считаю, что нет ни одного недостатка в его игре и в том, как он действует на поле. Его можно только похвалить. Он само совершенство.

Очень горжусь тем, чего мы добились за пять-шесть лет, что я работаю тренером сборной. У меня действительно отличная работа. Для меня это большая честь, приносящая мне счастье. Каждый хороший результат также укрепляет уверенность и веру в сборную. Будет финальный турнир, и мы входим в четверку лучших команд Лиги наций. У нас есть шанс добиться успеха. Думаю, мы способны победить. У нас сильные соперники, но сборная Хорватии всегда хороша, а я всегда настроен оптимистично.

У нас достаточная глубина состава и сильный командный дух. На групповом этапе все ребята были на ходу. Это продемонстрировало, что мы не зависим от отдельных исполнителей, а играем как команда. Мы улучшили некоторые вещи в тактическом плане и действуем как единое целое. Когда у тебя три полузащитника, которые входят в число одних из лучших в мире, это нормально.

Это большое достижение - войти в четверку лучших команд Европы. То, что мы сделали, уже является большим успехом, но мы приехали сюда, чтобы выиграть медаль. И мы хотим здесь это показать».