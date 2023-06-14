КРАМАРИЧ: «Выиграть Лигу наций сложнее, чем пройти отбор на крупный турнир»

Форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич обожает животных. Нападающий рассказал, что его любимый зверь – гепард. Потому что самый быстрый. Крамарича нельзя считать самым быстрым форвардом в современном футболе, но 31-летний игрок Хоффенхайма забил немало голов за национальную сборную.

В составе сборной Хорватии Крамарич завоевал серебряные медали чемпионата мира 2018 и бронзу ЧМ-2022, но ни разу не выигрывал трофеев. В финальной части Лиги наций УЕФА нападающий может исправить этот пробел. Форвард дал интервью перед полуфиналом Лиги наций против команды Нидерландов:

Андрей Крамарич: «Совершенно точно, это будет самый трудный матч, но если хочешь что-то выиграть, надо побеждать всех соперников, стоящих на твоем пути. Будет непросто, но интересно. Они – хозяева, мы – гости. Я всегда говорил, что в жизни порой нужна удача. На поле то же самое. Если удача улыбнется, все возможно.

Это очень трудный, но интересный турнир. Выиграть Лигу наций намного сложнее, чем пройти отбор на крупный турнир. Будет феноменально, если мы возьмем этот трофей для Хорватии. Отдадим все силы для этого. У ряда игроков постарше есть великолепная возможность взять трофей со сборной на международном уровне.

Лука Модрич? Однажды я смогу сказать своим детям, что играл с ним, что мы выступали за одну команду, обменивались передачами на поле, вместе забивали голы, делили одну раздевалку и вместе радовались. Это действительно особенное чувство, потому что он один из величайших игроков в истории футбола. Что бы я ни говорил о нем, все уже сказано другими. Играть на таком уровне в его возрасте – это просто невероятно. Это настоящее чудо.

Но сборная Хорватии – это не только Лука Модрич. Все ребята в сборной мастеровиты. Хорватия – классная команда. И то что случилось на последнем чемпионате мира или на турнире в россии четыре года назад, не было случайностью. У нас много талантливых игроков в команде, так что это не просто удача.

Мой отец Йосип был рядом с моих самых первых шагов на футбольном поле. Никто меня так не поддерживал и никто так сильно не критиковал. Он научил меня основам игры, показал, как нужно забивать. Мы общаемся каждый день. Порой разговарить нелегко, потому что каждый раз выслушивать критику непросто. Но, конечно, каждый отец хочет лучшего для своего ребенка, поэтому все происходит в духе спортивной борьбы. Я часто говорю ему, что он прав, но так же часто говорю, что он ошибается. Однако все это говорится в контексте отношений отца и сына. Так что у нас с ним особенные отношения.

Сравнения с Давором Шукером? Для меня это лучший нападающий и лучший бомбардир в истории сборной. Кумир детства. Все что он сделал для сборной Хорватии – феноменально. Никогда не забуду, как я ребенком встретил его на улицах Загреба. Это было невероятное событие для меня».