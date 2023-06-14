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Лига наций
14 июня 2023, 05:15 | Обновлено 14 июня 2023, 06:00
98
0

ДЮМФРИС: «Мы с Перишичем будем играть друг против друга на одном фланге»

Сборная Нидерландов сыграет с командой Хорватии в полуфинале Лиги наций

14 июня 2023, 05:15 | Обновлено 14 июня 2023, 06:00
98
0
ДЮМФРИС: «Мы с Перишичем будем играть друг против друга на одном фланге»
УЕФА. Дензел Дюмфрис

Благодаря финальной стадии Лиги наций УЕФА правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис снова сыграет в родном Роттердаме. Полуфинал против Хорватии послужит для игрока Интера очередным напоминанием о том, какой невероятный путь он преодолел за последние годы.

Выступая в скромном Барендрехте юный Дюмфрис провел несколько матчей за Арубу, но при этом он всегда знал, что его судьба связана со сборной Нидерландов. Пройдя через роттердамскую Спарту, Херенвеен и ПСВ, 27-летний футболист блистает в Интере, с которым в этом сезоне уступил в финале Лиги чемпионов. Теперь он надеется взять важный трофей в своем родном городе.

Перед встречей с Хорватией в полуфинале Лиги наций Дензел Дюмфрис сказал:

«Конечно, я очень хорошо знаю двух парней из сборной Хорватии – Ивана Перишича и Марцело Брозовича [бывший и нынешний одноклубники по Интеру]. После жеребьевки мы пообщались, особенно с Иваном, потому что с ним мы хорошие товарищи и, возможно, будем играть друг против друга на одном фланге. Так что это будет особенный матч. Но наша цель – выйти в финал.

У Хорватии фантастическая команда с отличными игроками. Они всегда хорошо выступают на крупных турнирах. На последнем чемпионате мира они заняли третье место. Очень сложный соперник. Мы все еще в процессе построения команды, но в любом случае у нас тоже очень талантливый состав с множеством индивидуально сильных футболистов, которые могут сыграть решающую роль в матче. Это будет отличный матч, но мы должны победить.

Матчи Лиги наций в Роттердаме – безусловно, это что-то особенное для меня. Не в обиду Амстердаму, но на Де Кейпе отличная атмосфера.

Я всегда верил, что стану профессиональным футболистом. Однако осознавал, что мой путь к этой цели будет немного отличаться от большинства профессиональных футболистов. При этом я всегда был убежден, что добьюсь успеха. Я очень рад и благодарен, что могу играть на топ-уровне в данный момент.

Когда мне было 17, я провел два матча за Арубу. В то время я выступал за юношескую команду Барендрехта. Совершенно неожиданно получил электронное письмо от Футбольной ассоциации Арубы, в котором говорилось, что они хотят пригласить меня сыграть в двух товарищеских матчах за сборную. Я немедленно позвонил в Королевский нидерландский футбольный союз, чтобы узнать, возможно ли это и смогу ли я после этого играть за Нидерланды.

Там все проверили и сказали, что проблем нет. Так что я поехал на Арубу, сыграл два товарищеских матча. Это был хороший опыт для парня, который играл за Барендрехт и еще учился в школе. Но уже тогда я знал, что Аруба не будет моим конечным пунктом.

Надпись на стене моей спальни? Это правда, что там было написано: Я буду играть за сборную Нидерландов. У меня всегда была твердая уверенность, что я этого добьюсь. Это не было мечтой, но целью. И вместе с этим ты начинаешь планировать свой путь тщательнее. Смотришь, в чем нужно прибавить и в каком направлении нужно двигаться, чтобы было легче. Но я всегда был фанатом сборной Нидерландов и знал, что однажды стану ее частью.

Что еще я там написал? Много чего. Особенно те шаги, которые мне нужно было сделать в моей карьере. Определенные клубы. Все пошло не совсем так, как я наметил, но моим конечным пунктом было то, что я написал на той стене».

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сборная Хорватии по футболу пресс-конференция Лига наций сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Хорватия Дензел Дюмфрис Иван Перишич Марцело Брозович
Источник УЕФА
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