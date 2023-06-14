КУМАН: «С нетерпением ждем полуфинал. У Хорватии мощная команда с Модричем»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман уже работал тренером оранжовой команды с 2018 по 2020 год. В январе он вернулся в команду, которую сейчас готовит к финальной стадии Лиги наций УЕФА.

В полуфинале голландцы сыграют в Роттердаме со сборной Хорватии. Куман надеется, что его команда использует фактор домашнего поля и превзойдет результат 2019 года, когда уступила в финале Португалии.

Рональд Куман: «Главной причиной послужила просьба со стороны федерации, поскольку у меня уже был двухлетний опыт работы со сборной. После ухода из Барселоны я был без команды, так что все совпало. Должен отметить, что работать тренером в сборной – это совсем не то, что в клубе. Я расцениваю эту должность как привилегию. Так было в первый раз, так оно и сейчас. Это огромная честь быть тренером национальной сборной своей страны.

Мы помним опыт 2019 года, когда проиграли финал в Португалии. Будет здорово, если этим летом победим, ведь будем играть уже перед своими болельщиками, что делает мечты об успехе еще более захватывающими. Но, думаю, Хорватия, Италия и Испания также будут стремиться к трофею.

Хорошо или нет, что играем в Нидерландах? Это может дать нам преимущество. Всегда лучше играть на своем поле, где тебя поддерживают болельщики. Это подстегивает футболистов, и команда действует лучше. Конечно, подобный настрой необходим всегда, но в матчах перед своими трибунами футболисты автоматически играют с большим желанием.

У Хорватии очень крепкая команда. В последние годы она производит на меня сильное впечатление, особенно на крупных турнирах. Вспомните чемпионат мира: хорваты прошли очень далеко и, возможно, заслуживали места в финале.

Это очень опытная команда, в особенности ее полузащита во главе с Лукой Модричем, движущей силой команды, и остальными игроками вокруг него. Что меня всегда поражает в хорватах, так это их менталитет победителей. Они выкладываются на полную и здорово работают как единое целое, чтобы пройти как можно дальше на любом турнире. Они наглядно продемонстрировали это в последние годы.

Мы получили большое удовольствие от двух матчей финальной стадии. В полуфинале встречались с Англией и обыграли ее в овертайме. Затем нас ждал финал в Португалии против хозяев. Нам противостояла сильная и успешная команда, с Криштиану Роналду и опытным тренером Фернанду Сантушем, которая к тому же играла дома. Мы знали, что будет тяжело, и, к сожалению, проиграли 0:1.

Игроки создали отличную атмосферу и настоящую команду, какой она остается и по сей день. Мы хотим играть, чтобы брать трофеи. У этого коллектива уже есть необходимый опыт. Сейчас добавился опыт чемпионата мира, что делает сборную сильнее.

Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия – очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело».