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  4. Вилли НЬОНТО: «У испанцев крепкая команда. Она много играет с мячом»
Лига наций
14 июня 2023, 03:59 | Обновлено 14 июня 2023, 04:54
43
0

Вилли НЬОНТО: «У испанцев крепкая команда. Она много играет с мячом»

Форвард стал самым юным автором гола за сборную Италии

14 июня 2023, 03:59 | Обновлено 14 июня 2023, 04:54
43
0
Вилли НЬОНТО: «У испанцев крепкая команда. Она много играет с мячом»
УЕФА. Вилли Ньонто

﻿В своем четвертом матче за сборную Италии форвард ﻿Вилли Ньонто стал самым юным автором гола в составе Скуадра Адзурры. Сейчас Ньонто наслаждается невероятными и бесценными возможностями в молодой команде Роберто Манчини. В преддверии полуфинала Лиги наций между Италией и Испанией, который состоится 15 июня на стадионе Твенте, 19-летний футболист рассказал:

«У испанцев крепкая команда. Она много играет с мячом, старается создавать много голевых моментов. У Испании, как и у нас, молодая команда. Думаю, соперник нам по зубам. У них много классных игроков. Мне, например, нравятся Гави и Педри. Просто невероятно, что они делают в своем возрасте.

Дебют в главной сборной? В первый раз меня вызвали на двухдневный сбор в Коверчано. Позвонили, когда я был дома с родителями. Должен сказать, это было очень неожиданно и приятно. Это было невероятно, никак не ожидал этого. Был просто счастлив там находиться, иметь шанс быть с игроками, которых совсем недавно мог видеть только по телевизору. Наслаждался этим моментом, и все было здорово.

Перед дебютом [ничья 1:1 с Германией в Лиге наций] очень нервничал, но как только оказался на поле, постарался максимально расслабиться и просто показывать свой привычный футбол. К счастью, все прошло хорошо.

Статус самого юного автора гола в сборной Италии [18 лет и 222 дня]? У меня были смешанные чувства. Было немного грустно из-за результата [поражение от Германии 2:5 в групповом турнире]. Однако позже я все же осознал, насколько важное событие произошло для меня и для моей семьи. Я был очень горд. Это первый гол, который я забил за сборную, и я буду дорожить им всю жизнь.

Тренер сборной [Роберто Манчини]? Это легенда, и здесь не нужно говорить о том, что он сделал для футбола. Он дал мне много советов. Стараюсь учиться как можно больше, впитывать все, что он мне говорит, и надеюсь стать лучше. Уверен, что стану.

Помню его еще тогда, когда был в детской академии Интера. Это был мой кумир. Шанс играть для него - это невероятно, бесценная возможность. Пожалуй, его главное качество - смелость, потому что он не боится рисковать и давать шанс нам, молодым игрокам. Надеюсь, мы отплатим ему за это доверие.

Я вырос в Бавено и всегда любил смотреть матчи сборной. Итальянский футбол всегда был моей мечтой, и я всегда надеялся играть за сборную. Пожалуй, самые сильные воспоминания у меня связаны с игрой Марио Балотелли в футболке сборной. Я очень хорошо помню Евро-2012. Смотрел турнир с друзьями, и он произвел на меня невероятное впечатление.

Сборная Италии – это отличная команда, действительно очень хорошая. Молодых тоже много, так что мне было несложно освоиться. Так что это не такая и большая перемена для меня. Стараюсь учиться у всех. Возможно, в качестве образца для подражания я бы назвал Джакомо Распадори, потому что у него есть некоторые схожие со мной качества».

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Лига наций Вилли Ньонто сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу пресс-конференция Испания - Италия
Источник УЕФА
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