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Лига наций
14 июня 2023, 02:55 | Обновлено 14 июня 2023, 03:39
39
0

Роберто МАНЧИНИ: «В финальном турнире каждая команда сильная»

Наставник сборной Италии поделился ожиданиями от финала четырех Лиги наций

14 июня 2023, 02:55 | Обновлено 14 июня 2023, 03:39
39
0
Роберто МАНЧИНИ: «В финальном турнире каждая команда сильная»
УЕФА. Роберто Манчини

Наставник сборной Италии Роберто Манчини отведал с командой радость громких побед и горечь болезненных поражений. Под его руководством команда выиграла Евро-2020, но затем даже не вышла в финальную стадию чемпионата мира. Теперь ей предстоит реабилитироваться в решающем турнире Лиги наций УЕФА.

Уже 15 июня итальянцы встретятся в Энсхеде в полуфинале со сборной Испании. Они играли с этим же соперником в 1/2 финала 2021 года и признали тогда поражение.

Роберто Манчини: «Групповой этап сложился отнюдь непросто и совсем не так, как мы рассчитывали. Мы не были уверены, что выйдем в плей-офф, поскольку группа собралась очень сильная, а мы затеяли перестройку в команде. Думаю, мы проделали хорошую работу, учитывая, как мы сложили все элементы вместе и одержали две важнейшие победы на финише.

Поражение от Германии (2:5)? Мы проиграли, потому что Германия играла очень хорошо, но тогда был открытый матч. Он мог закончиться со счетом 5:4. Мы создали много моментов, но соперник забил больше. Это была открытая игра, и соперник заслужил победу. Затем мы провели два хороших матча, в которых игроки были в хорошей форме, несмотря на ряд травм. В любом случае, в группе с четырьмя командами может случиться все, что угодно, особенно когда группа настолько сбалансирована.

Джакомо Распадори? Мы вызвали его в сборную, когда он был еще ребенком, и взяли его с собой на ЕВРО-2020, чтобы он обрел опыт. Ему сильно помогли матчи в составе "Наполи" в Лиге чемпионов. Именно в таких матчах должен участвовать молодой футболист, чтобы прибавлять и выходить на более высокий уровень.

Джакомо умеет все что нужно уметь, но еще очень молод, так что не стоит оказывать на него слишком большое давление. Просто позвольте ему прогрессировать. Возможно, он будет совершать ошибки, но это единственный способ стать лучше. Получаю большое удовлетворение, когда даю молодежи играть в столь ответственных матчах. Это нормально, когда ты проигрываешь, когда тебя критикуют, но мы должны считать, что стакан наполовину полон. Участие в матчах такого калибра, несомненно, помогает молодежи расти.

Каждая команда, которой по силам выйти в финальный турнир, сильна. Трудно выделить кого-то, кто уступал бы по силе. Испания не изменилась, так что нас ждет тяжелое испытание, как и всегда. Хорватия, если не ошибаюсь, демонстрирует последние восемь лет отличные результаты. А еще есть Нидерланды. Уверен, это будет выдающийся турнир».

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Лига наций сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Италия Роберто Манчини пресс-конференция
Источник УЕФА
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