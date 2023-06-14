Источник: Динамо предложило новый контракт Караваеву
Защитник изучает предложение и рассматривает варианты продолжения карьеры
Руководство киевского «Динамо предложило продлить контракт 31-летнему украинскому защитнику Александру Караваеву. Предыдущее соглашение футболиста истекает 30 июня
Футбольный журналист Игорь Цыганик рассказал о переговорах между клубом и игроком:
«Не совсем правдива информация, что не предложили контракт Караваеву. Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.
Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское «Динамо».
Суммарно Караваев провел с 2019 года за «Динамо» 130 матчей и забил 4 гола.
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