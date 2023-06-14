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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 00:30 | Обновлено 14 июня 2023, 01:04
335
0

Источник: Динамо предложило новый контракт Караваеву

Защитник изучает предложение и рассматривает варианты продолжения карьеры

14 июня 2023, 00:30 | Обновлено 14 июня 2023, 01:04
335
0
Источник: Динамо предложило новый контракт Караваеву
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Руководство киевского «Динамо предложило продлить контракт 31-летнему украинскому защитнику Александру Караваеву. Предыдущее соглашение футболиста истекает 30 июня

Футбольный журналист Игорь Цыганик рассказал о переговорах между клубом и игроком:

«Не совсем правдива информация, что не предложили контракт Караваеву. Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.

Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское «Динамо».

Суммарно Караваев провел с 2019 года за «Динамо» 130 матчей и забил 4 гола.

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Динамо Киев Александр Караваев продление контракта Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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