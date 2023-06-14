Источник: Динамо предложило новый контракт Караваеву

Руководство киевского «Динамо предложило продлить контракт 31-летнему украинскому защитнику Александру Караваеву. Предыдущее соглашение футболиста истекает 30 июня

Футбольный журналист Игорь Цыганик рассказал о переговорах между клубом и игроком:

«Не совсем правдива информация, что не предложили контракт Караваеву. Ему предложили новый контракт, но на несколько иных условиях, чем были в предыдущем соглашении.

Сейчас Караваев думает и рассматривает варианты продолжения своей карьеры. Вполне вероятно, что он согласится на условия, которые ему предложило киевское «Динамо».

Суммарно Караваев провел с 2019 года за «Динамо» 130 матчей и забил 4 гола.