Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Украинская теннисистка решила поберечь здоровье
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) рассказала, почему снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Украинка сообщила, что причиной отказа стал вирус, который она подхватила на Ролан Гаррос и который помешал доиграть поединок четвертого круга против Иги Свёнтек.
«Решила поберечь здоровье, так как еще не готова на сто процентов. Нужно еще несколько дней, чтобы окончательно восстановиться», – сказала Цуренко.
Отметим, что в основе Лесю удачно заменит другая украинка – Дарья Снигур (WTA 157), которая получила статус лаки-лузера. В первом раунде она сенсационно обыграла десятую ракетку мира и действующую чемпионку соревнований Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.
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