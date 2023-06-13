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  4. Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
WTA
13 июня 2023, 19:57 |
242
0

Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка решила поберечь здоровье

13 июня 2023, 19:57 |
242
0
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№45 WTA) рассказала, почему снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Украинка сообщила, что причиной отказа стал вирус, который она подхватила на Ролан Гаррос и который помешал доиграть поединок четвертого круга против Иги Свёнтек.

«Решила поберечь здоровье, так как еще не готова на сто процентов. Нужно еще несколько дней, чтобы окончательно восстановиться», – сказала Цуренко.

Отметим, что в основе Лесю удачно заменит другая украинка – Дарья Снигур (WTA 157), которая получила статус лаки-лузера. В первом раунде она сенсационно обыграла десятую ракетку мира и действующую чемпионку соревнований Беатрис Хаддад Майю из Бразилии.

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Леся Цуренко Беатрис Хаддад Майя WTA Ноттингем Дарья Снигур
Источник Большой теннис Украины
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