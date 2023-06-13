Цуренко снялась с травяного турнира в Ноттингеме. Лесю заменит Снигур

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 45) снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В 1/16 финала финала украинка должна была сыграть против 10-й ракетки мира и полуфиналистки Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).

В основе соревнований Лесю заменит другая украинка – Дарья Снигур (WTA 157), которая получила статус лаки-лузера. В финал квалификации Снигур уступила Элизабет Мандлик в трех сетах.