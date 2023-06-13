WTA13 июня 2023, 13:56 |
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Цуренко снялась с травяного турнира в Ноттингеме. Лесю заменит Снигур
Дарья получила статус лаки-лузера
13 июня 2023, 13:56 |
155
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 45) снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
В 1/16 финала финала украинка должна была сыграть против 10-й ракетки мира и полуфиналистки Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).
В основе соревнований Лесю заменит другая украинка – Дарья Снигур (WTA 157), которая получила статус лаки-лузера. В финал квалификации Снигур уступила Элизабет Мандлик в трех сетах.
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