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  4. Цуренко снялась с травяного турнира в Ноттингеме. Лесю заменит Снигур
WTA
13 июня 2023, 13:56 |
155
0

Цуренко снялась с травяного турнира в Ноттингеме. Лесю заменит Снигур

Дарья получила статус лаки-лузера

13 июня 2023, 13:56 |
155
0
Цуренко снялась с травяного турнира в Ноттингеме. Лесю заменит Снигур
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 45) снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

В 1/16 финала финала украинка должна была сыграть против 10-й ракетки мира и полуфиналистки Ролан Гаррос 2023 Беатрис Хаддад Майи (Бразилия).

В основе соревнований Лесю заменит другая украинка – Дарья Снигур (WTA 157), которая получила статус лаки-лузера. В финал квалификации Снигур уступила Элизабет Мандлик в трех сетах.

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Леся Цуренко Беатрис Хаддад Майя Дарья Снигур WTA Ноттингем
Источник Sport.ua
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