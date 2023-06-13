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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 15:28 | Обновлено 13 июня 2023, 15:39
341
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Олег МАТВЕЕВ: «Не могу сказать, что немцы выложились по максимуму»

Специалист – о ничьей сборной Украины с Бундестим

13 июня 2023, 15:28 | Обновлено 13 июня 2023, 15:39
341
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Олег МАТВЕЕВ: «Не могу сказать, что немцы выложились по максимуму»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Олег Матвеев прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Германии (3:3) в товарищеском матче.

– Ваше мнение о дебюте Сергея Реброва в сборной и ходе игры в Бремене, на Везерштадионе?
– Все мы понимали, какая задача сейчас стоит перед Сергеем Ребровым и его тренерским штабом. Новому главному тренеру нужно в кратчайшие сроки увидеть состояние всех футболистов, вызванных на сбор. Кого-то Сергей Станиславович знает лучше, кого-то хуже. Спарринг со сборной Германии – это серьезная проверка для всех исполнителей нашей сборной. Мне кажется, в стартовый состав попали те, кто имел больше игровой практики. Исключение составил, пожалуй, Михаил Мудрик. Но, думаю, место Мудрика в старте никто не ставил под сомнение.

Что касается поединка в Бремене, то, наша сборная достойно сыграла с Бундестим. В целом, мы увидели хороший футбол в исполнении игроков сборной Украины. Понятно, что играть первым номером, в гостях, против сборной Германии, невозможно. Наш тренерский штаб пытался сыграть на наших сильных качествах. В итоге, все три гола мы забили после наших контратак.

– Что вам еще понравилось в игре нашей сборной?
– Скажу честно, я очень внимательно наблюдал за тем, как наши ребята играют в обороне. Было видно, как футболисты закрывали зоны, игроки средней линии активно помогали партнерам.

– С чем связываете трудное начало матча? Были и незапланированные ошибки, был и пропущенный гол…
– Играя от своих ворот, мы хотели сохранить мяч, а не просто бить его вперед. Да и не будем забывать, против кого мы играли. Хотя, я не могу сказать, что подопечные Ханса-Дитера Флика выложились по максимуму. Все-таки это был спарринг. Наши ребята вовремя перестроились и заставили ошибаться уже соперника. Вспомните, при счете 3:1, Тымчик мог покатить мяч партнеру, а не бить самому. И уже тогда Украина могла выигрывать со счетом 4:1. Неплохой момент был и у Зубкова. Да, Сане попадал в перекладину, Фюллькруг не реализовал выход один на один с Трубиным. Это футбол. Немцы ведь не создали множество моментов у наших ворот.

– Обидно, что украинская сборная упустила победу и не смогла впервые в истории обыграть сборную Германии?
– Есть такое. Думаю, что наши футболисты расстроены итоговым счетом. Но нужно похвалить наших игроков. А тренерскому штабу во главе с Сергеем Ребровым нужно аплодировать. Сборная Украины была близка к победе. Думаю, что намного ближе, чем их соперники.

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Олег Матвеев товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина
Источник Sportarena
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fitnes_sports066
Да они вообще на чемпионате мира  в полноги играли ещё бы сказал
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