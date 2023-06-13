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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 12:39 | Обновлено 13 июня 2023, 12:41
770
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»

Специалист – о первом поединке под руководством Сергея Реброва

13 июня 2023, 12:39 | Обновлено 13 июня 2023, 12:41
770
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины, украинский тренер Валерий Кривенцов прокомментировал ничью команды Сергея Реброва с Германией (3:3) в товарищеском матче.

– Эта игра была очень принципиальной для обеих сторон. Немцы хотели обязательно победить в юбилейном для себя, тысячном матче для национальной команды, а украинские футболисты – показать себя новому тренеру и, конечно, прилично сыграть против топ-соперника. Считаю, что сборную Украины следует похвалить за этот поединок. После быстрого пропущенного гола было ощущение, что сине-желтые сравняют счет.

Сергей Ребров в этом матче хотел проверить как можно больше футболистов, увидеть, поняли ли его подопечные цели и задачи национальной команды на ближайшее будущее. На мой взгляд, Реброву многое удалось донести своим игрокам, ведь, например, самоотдача была на самом высоком уровне. Я бы поставил пять баллов по пятибалльной системе.

– Стартовый состав сборной Украины на игру против Германии вас не удивил?
– Это же первый матч под руководством Реброва. Можно было ставить любой состав… Новый тренер, таким образом, знакомился с футболистами и пытался дать игровое время всем. Да, конечно, тренер называет стартовый состав, но дальше – это уже дело профессионалов, которые выходят на поле и должны продемонстрировать, что они действительно были готовы к этой встрече.

– Сборная Украины забила три гола и вела в счете благодаря только грубым ошибкам немцев, или это еще и заслуга наших игроков?
– Футбол всегда состоит из ошибок. Выигрывает тот, кто меньше их допускает. Потому и вела в счете наша команда – 3:1. Это цена ошибок. Хотя оценивая мячи, забитые украинцами, могу отметить хороший голевой пас Довбика и дважды завершение Цыганкова.

– Чья игра в составе «сине-желтых» вам понравилась больше всего?
– Это тот случай, когда нужно сказать, что абсолютно вся команда действовала полезно. Было очень заметно, что ребята прониклись тренерскими идеями. Наша команда поняла, что порядок и дисциплина бьет класс! Главное – у сборной Украины есть организация игры. Будет в дальнейшем результат или нет, увидим.

– Но в начале матча грубо ошибся, например, Мудрик, и Сергей Ребров был очень недоволен такими действиями…
– В таких матчах всегда другая скорость, другой уровень принятия решений. Да, Ребров сделал замечание Михаилу, что так ошибаться нельзя… Однако в целом Мудрик очень старался и хорошо себя проявил.

– Почему сборная Украины не смогла удержать счет 3:1 в свою пользу?
– Германия после перерыва добавила в игре. Немцы выступали дома, да и о юбилее не забывали… Поэтому и давление на ворота Трубина во втором тайме значительно усилилось. Наша национальная команда, в свою очередь, в этот отрезок поединка ничем сопернику не отвечала, контригра у наших ребят не получалась. Правда, была хорошая возможность у Ваната, которому нужно было бить по воротам соперника, а не обводить…

– Вне заявки на этот поединок оказался Назарий Русин, очень хорошо игравший в весенней части сезона…
– Это решение тренера. Назарий Русин действительно был одним из лучших в составе «Зари», много забивал. Думаю, что у Русина все еще впереди.

– Какой вывод можно сделать после завершившейся со счетом 3:3 товарищеской встречи?
– У нас строится новая команда. Всё будет по-новому. Конечно, хочется, чтобы сборная Украины побеждала. Однако ей нужно время. Можем ли мы за это время что-нибудь существенное потерять? Тренерский штаб, без сомнений, делает и будет делать все, чтобы был результат. Однако нужно помнить, что идеи на поле реализуют игроки. Нужна максимальная настройка на игру футболистов, самоотдача, ну и конечно – фортуна.

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Валерий Кривенцов сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Footboom
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