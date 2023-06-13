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Лига чемпионов
13 июня 2023, 09:33 | Обновлено 13 июня 2023, 09:41
2033
0

Назван доход Стамбула от финала Лиги чемпионов

Счет оказался на сотни миллионов

13 июня 2023, 09:33 | Обновлено 13 июня 2023, 09:41
2033
0
Назван доход Стамбула от финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о доходе, который принес Турции финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» из Милана (1:0), который состоялся 10 июня в Стамбуле.

«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», – заявил Бююкэкш.

Как известно, «Манчестер Сити» победой в финале ЛЧ смог оформить требл, выиграв также чемпионат Англии и победив в розыгрыше Кубка Англии.

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