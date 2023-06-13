Назван доход Стамбула от финала Лиги чемпионов
Счет оказался на сотни миллионов
Президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши рассказал о доходе, который принес Турции финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» из Милана (1:0), который состоялся 10 июня в Стамбуле.
«На финал приехали гости со всего мира и внесли вклад в экономику нашей страны в виде 200 миллионов долларов», – заявил Бююкэкш.
Как известно, «Манчестер Сити» победой в финале ЛЧ смог оформить требл, выиграв также чемпионат Англии и победив в розыгрыше Кубка Англии.
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