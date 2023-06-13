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13 июня 2023, 08:54 | Обновлено 13 июня 2023, 09:00
133
0

Инсайдер: Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии

Английский специалист возобновит тренерскую карьеру

13 июня 2023, 08:54 | Обновлено 13 июня 2023, 09:00
133
0
Инсайдер: Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Бывший наставник английского клуба «Астон Вилла» и шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард имеет вариант возобновления карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

43-летний Джеррард близок к тому, чтобы возглавил клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что англичанин находится в поле зрения греческого «Олимпиакоса» из Пирей, но до конкретики дело так и не дошло.

Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы.

Клуб «Аль-Иттифак» завершил минувший сезон на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Стивен Джеррард чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттифак
Источник Николо Скира
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