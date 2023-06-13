Инсайдер: Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии

Бывший наставник английского клуба «Астон Вилла» и шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард имеет вариант возобновления карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

43-летний Джеррард близок к тому, чтобы возглавил клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что англичанин находится в поле зрения греческого «Олимпиакоса» из Пирей, но до конкретики дело так и не дошло.

Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы.

Клуб «Аль-Иттифак» завершил минувший сезон на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.