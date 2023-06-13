Инсайдер: Джеррард возглавит клуб из Саудовской Аравии
Английский специалист возобновит тренерскую карьеру
Бывший наставник английского клуба «Астон Вилла» и шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард имеет вариант возобновления карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.
43-летний Джеррард близок к тому, чтобы возглавил клуб «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что англичанин находится в поле зрения греческого «Олимпиакоса» из Пирей, но до конкретики дело так и не дошло.
Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы.
Клуб «Аль-Иттифак» завершил минувший сезон на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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