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Англия
19 апреля 2023, 10:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 10:58
338
0

Джеррард может вернуться к тренерской деятельности

К английскому специалисту есть интерес в Греции

19 апреля 2023, 10:45 | Обновлено 19 апреля 2023, 10:58
338
0
Джеррард может вернуться к тренерской деятельности
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

42-летний Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос» из Пирей.

Представитель бывшего наставника шотландского клуба «Рейнджерс» и английской «Астон Виллы» предложил «Олимпиакосу» услуги тренера. Якобы кандидатура Стивена Джеррарда сейчас рассматривается в качестве одной из основных.

В «Олимпиакоса» также якобы заинтересованы в варианте с назначением экс-тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

«Олимпиакос» в таблице чемпионата Греции занимает третье место, имея 63 очков после 30 встреч.

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Источник The Sun
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