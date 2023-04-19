Джеррард может вернуться к тренерской деятельности

42-летний Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос» из Пирей.

Представитель бывшего наставника шотландского клуба «Рейнджерс» и английской «Астон Виллы» предложил «Олимпиакосу» услуги тренера. Якобы кандидатура Стивена Джеррарда сейчас рассматривается в качестве одной из основных.

В «Олимпиакоса» также якобы заинтересованы в варианте с назначением экс-тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.

«Олимпиакос» в таблице чемпионата Греции занимает третье место, имея 63 очков после 30 встреч.