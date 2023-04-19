Джеррард может вернуться к тренерской деятельности
К английскому специалисту есть интерес в Греции
42-летний Стивен Джеррард может возглавить греческий «Олимпиакос» из Пирей.
Представитель бывшего наставника шотландского клуба «Рейнджерс» и английской «Астон Виллы» предложил «Олимпиакосу» услуги тренера. Якобы кандидатура Стивена Джеррарда сейчас рассматривается в качестве одной из основных.
В «Олимпиакоса» также якобы заинтересованы в варианте с назначением экс-тренера «Валенсии» Дженнаро Гаттузо.
«Олимпиакос» в таблице чемпионата Греции занимает третье место, имея 63 очков после 30 встреч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Главный тренер киевского «Динамо» ответил на вечный вопрос