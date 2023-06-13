ФОТО. Как это было. Сборные Германии и Украины разошлись миром в Бремене
12 июня команды провели товарищеский матч на Везерштадионе
В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
⚽️ На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета. Сине-желтые на 19-й минуте уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было.
⚽️ Сине-желтые на 23-й минуте вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.
⚽️ Затем Довбик запрессинговал соперника и отдал пас-конфетку на Виктора Цыганкова (3:1). Немцы благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха спасли юбилейную 1000 игру (3:3).
Товарищеский матч. 12 июня, Бремен
Германия – Украина – 3:3
Голы: Вольф, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1 (пен) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)
ФОТО. Как это было. Сборные Украины и Германии разошлись миром в Бремене
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в дивизионе
Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени
Дехто навіть зумів скористатися моментом і показати себе