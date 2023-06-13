Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как это было. Сборные Германии и Украины разошлись миром в Бремене
Чемпионат Европы
13 июня 2023, 06:53 | Обновлено 13 июня 2023, 07:06
1365
2

ФОТО. Как это было. Сборные Германии и Украины разошлись миром в Бремене

12 июня команды провели товарищеский матч на Везерштадионе

13 июня 2023, 06:53 | Обновлено 13 июня 2023, 07:06
1365
2
ФОТО. Как это было. Сборные Германии и Украины разошлись миром в Бремене
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 12 июня, в 19:00 в Бремене на Везерштадионе прошел товарищеский матч между национальными командами Германии и Украины (3:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

⚽️ На 6-й минуте Мариус Вольф открыл счет для Германии с помощью рикошета. Сине-желтые на 19-й минуте уравняли ситуацию (1:1). Виктор Цыганков использовал ассист Тымчика. VAR подтвердил, что офсайда не было.

⚽️ Сине-желтые на 23-й минуте вышли вперед (2:1). Михаил Мудрик с убийственной позиции пробил неточно, но помог рикошет от Антонио Рюдигера. Вторую в матче голевую передачу с фланга сделал Александр Тымчик.

⚽️ Затем Довбик запрессинговал соперника и отдал пас-конфетку на Виктора Цыганкова (3:1). Немцы благодаря голам Кая Хаверца и Йозуа Киммиха спасли юбилейную 1000 игру (3:3).

Товарищеский матч. 12 июня, Бремен

Германия – Украина – 3:3

Голы: Вольф, 6, Хаверц, 83, Киммих, 90+1 (пен) – Цыганков, 19, 56, Рюдигер, 23 (автогол)

ФОТО. Как это было. Сборные Украины и Германии разошлись миром в Бремене

germaniya-ukraina-12062023
germaniya-ukraina-12062023-foto-1
germaniya-ukraina-12062023-foto-2
germaniya-ukraina-12062023-foto-3
germaniya-ukraina-12062023-foto-4
По теме:
Филипп ЛАМ: «Матч против Украины был отличной идеей»
Женская сборная Украины WU-15 сыграла вничью с Рухом
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина фото фотогалерея
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Футбол | 12 июня 2023, 09:38 3
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия

Клубам, которые прекратили выступления из-за войны, обещали сохранить место в дивизионе

Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Футбол | 12 июня 2023, 10:08 26
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией

Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени

ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха
Футбол | 12.06.2023, 20:55
ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха
ВИДЕО. Германия спасла 1000-й матч благодаря голам Хаверца и Киммиха
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Бокс | 12.06.2023, 11:23
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Футбол | 12.06.2023, 22:47
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Поединок Германии и Украины стал юбилейным для обеих команд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Це потрібно мати талант щоб вигравати 3:1і просрати як завжди на останніх хвилинах !
Ответить
+1
DaVinci
Гарний виставковий матч вийшов.
Дехто навіть зумів скористатися моментом і показати себе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
ВИДЕО. Удар по печени. Как Деревянченко оказался в нокдауне в 12-м раунде
11.06.2023, 07:05 2
Бокс
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
12.06.2023, 21:35
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 3
Футбол
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
Сборная Украины проиграла по пенальти финал чемпионата мира по socca
11.06.2023, 22:00 34
Другие виды
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
В какой корзине будет Шахтер при жеребьевке группового этапа ЛЧ 2023/24?
11.06.2023, 04:55 8
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности